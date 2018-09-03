Поймали пьяным, добавил $500 и…

Поймали пьяным, добавил $500 и…
Сентябрь 03 22:05 2018

Следствием и судом установлено, что вечером 28 июля 2018 года в городе Муроме сотрудники полиции оставили автомобиль «Нисан Примера», под управлением 27-летнего Ярослава Грабаровского, который находился в состоянии алкогольного опьянения — СК РФ.

После проведения экспресс – теста, на него в установленном законом порядке были составлены документы о привлечении к административной ответственности. Понимая, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф,

Грабаровский принял решение «уладить» ситуацию и положил между передними сиденьями патрульного автомобиля 500 долларов.

Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происходящем руководству МВД, и Грабаровский был задержан.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого, не имеющего постоянного места жительства на территории России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Муромского городского суда Грабаровскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере десятикратной суммы взятки, который составил 314 тысяч рублей.

На тему:

  Article "tagged" as:
взяткавождение в пьяном видеДПСМуром
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Санкт-Петербурге были открыты первые зарядные станции для электромобилей

В Санкт-Петербурге были открыты первые зарядные станции для электромобилей 0

Как не столкнуться с оленем в Финляндии

Как не столкнуться с оленем в Финляндии 0

Интерлагос – одна из исторических трасс

Интерлагос – одна из исторических трасс 0

write a comment

3 комментария

  1. Андрей Радкевич
    Сентябрь 03, 22:33 #1 Андрей Радкевич

    Мало положил

Only registered users can comment.