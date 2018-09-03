Поймали пьяным, добавил $500 и…

После проведения экспресс – теста, на него в установленном законом порядке были составлены документы о привлечении к административной ответственности. Понимая, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф,
Грабаровский принял решение «уладить» ситуацию и положил между передними сиденьями патрульного автомобиля 500 долларов.
Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происходящем руководству МВД, и Грабаровский был задержан.
По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого, не имеющего постоянного места жительства на территории России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
C 2014 года www.amsrus.ru
Мало положил
Скорее не туда. Там как раз камера регистратора смотрит.
Илья Анфимов по сообщениям из компетентных органов меньше 100к уже не берут.
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