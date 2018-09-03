Поймали пьяным, добавил $500 и…

Следствием и судом установлено, что вечером 28 июля 2018 года в городе Муроме сотрудники полиции оставили автомобиль «Нисан Примера», под управлением 27-летнего Ярослава Грабаровского, который находился в состоянии алкогольного опьянения — СК РФ.

После проведения экспресс – теста, на него в установленном законом порядке были составлены документы о привлечении к административной ответственности. Понимая, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф,

Грабаровский принял решение «уладить» ситуацию и положил между передними сиденьями патрульного автомобиля 500 долларов.

Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происходящем руководству МВД, и Грабаровский был задержан.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого, не имеющего постоянного места жительства на территории России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Приговором Муромского городского суда Грабаровскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере десятикратной суммы взятки, который составил 314 тысяч рублей.