CHERY дарит скидку на техобслуживание и ремонт
5

CHERY дарит скидку на техобслуживание и ремонт
Март 03 16:06 2018

До конца апреля 2018 года у официальных дилеров марки CHERY проходит акция «CHERYДА подарков», позволяющая провести техническое обслуживание и ремонт автомобиля со скидкой 3000 рублей.

Воспользоваться выгодным предложением смогут все владельцы Chery, независимо от модели автомобиля, его возраста и пробега. Для получения скидки в 3000 рублей необходимо, чтобы общая сумма в заказ-наряде составила не менее 10 000 рублей. При этом скидка распространяется на все проведенные работы и на используемые оригинальные запасные части, ГСМ.

Доступный сервис – часть стратегии компании АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». Акция обусловлена желанием компании дать возможность клиентам провести весь комплекс необходимых профилактических и сервисных работ перед началом весенне-летнего сезона по выгодным ценам.

Подробности предложения на сайте www.chery.ru, по телефону горячей линии: 8 800 555 999 8, а также в салонах официальных дилеров марки.

На тему:
  Article "tagged" as:
Cheryремонттехническое обслуживание
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Журналисты разоблачили соперников Николаева

Журналисты разоблачили соперников Николаева 1

BMW вывела на тесты новый «заряженный» X4 M

BMW вывела на тесты новый «заряженный» X4 M 1

В столице появится первый электробус

В столице появится первый электробус 9

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.