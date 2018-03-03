CHERY дарит скидку на техобслуживание и ремонт 5

До конца апреля 2018 года у официальных дилеров марки CHERY проходит акция «CHERYДА подарков», позволяющая провести техническое обслуживание и ремонт автомобиля со скидкой 3000 рублей.

Воспользоваться выгодным предложением смогут все владельцы Chery, независимо от модели автомобиля, его возраста и пробега. Для получения скидки в 3000 рублей необходимо, чтобы общая сумма в заказ-наряде составила не менее 10 000 рублей. При этом скидка распространяется на все проведенные работы и на используемые оригинальные запасные части, ГСМ.

Доступный сервис – часть стратегии компании АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». Акция обусловлена желанием компании дать возможность клиентам провести весь комплекс необходимых профилактических и сервисных работ перед началом весенне-летнего сезона по выгодным ценам.

Подробности предложения на сайте www.chery.ru, по телефону горячей линии: 8 800 555 999 8, а также в салонах официальных дилеров марки.