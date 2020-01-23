Автомобили, которые не покупают в России

Автомобили, которые не покупают в России
23 января 20:11 2020

Китайские бюджетники, старые Chevrolet, собранные в Узбекистане, американский минивэн по цене «однушки» — эти автомобили трудно продать в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны. В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин. С большой долей вероятности этот год для них будет последним на российском рынке. Подробнее — в материале «Известий».

На дне продаж

Открывает список аутсайдеров российского рынка легковое подразделение компании Fiat. Из числа европейских легковушек Fiat у компании в России продаются минивэн Doblo Combi (от 1,24 млн рублей), хетчбэк 500 (от 1,09 млн рублей) и пикап Fullback (от 1,7 млн рублей). Без учета сегмента легкой коммерческой техники суммарно за год компания реализовала 433 автомобиля. У компании Fiat нет российского производства, соответственно, никаких преференций и субсидий, в том числе по утилизационному сбору, итальянцы не имеют. Логично, что это не лучшим образом сказывается на цене продукции и, как следствие, спросе.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade

Не лучшим образом дела идут и у американского Cadillac. Некогда популярный в России бренд с началом кризиса, вызванного падением рубля, резко снизил продажи в стране. Сейчас Cadillac предлагает только три модели: седан CT6 (от 4,85 млн рублей), кроссовер XT5 (от 3 млн рублей) и внедорожник Escalade (от 5 млн рублей). В 2019 году американские понятия о роскоши поддержали лишь 975 (–17%) клиентов. Компания Isuzu продает в России пикап D-Max (от 2,15 млн рублей), за год, согласно АЕБ, было реализовано всего 285 пикапов. Впрочем, незначительные результаты D-Max ни коим образом не влияют на положение самой Isuzu в России, поскольку ее главный товар — грузовики разного тоннажа — продается довольно успешно.

После резкого схлопывания продаж автомобилей А-класса немецкая марка Smart была в числе немногих компаний, которые успешно торговали в этом непопулярном у россиян сегменте авторынка. В 2019 году ее продажи составили 746 машин, что на 8% выше результата 2018 года. Тем не менее показатели могли быть лучше, если бы Daimler, владеющий этим производителем, не принял решение отказаться от выпуска Smart в нынешнем виде. Немцы решили, что выгоднее будет под этим брендом наладить выпуск электрокаров.

Тачка по-пекински

Продать китайский автомобиль в России непросто, вдвойне сложнее продать автомобиль, если у компании нет вменяемой маркетинговой политики, нормальной официальной дилерской сети и, наконец, самого главного — качественного и современного автомобиля. Видимо, по этим причинам китайская компания Hawtai смогла реализовать в России лишь 69 машин (–52%). На сайте автопроизводителя сообщается о кроссоверах Laville (от 949 тыс. рублей) и Boliger (от 790 тыс. рублей), причем в первом случае цены указаны на машины 2017 года, во втором случае — 2015 года. Ранее «Известия» сообщали, что в автосалонах дилеров Hawtai отсутствуют автомобили свежих модельных годов, что косвенно может свидетельствовать об уходе компании с рынка.

Brilliance V5

Еще один представитель из Китая — Brilliance — смог за год реализовать в России 266 авто (–56%), несмотря на прирост продаж в абсолютных значениях, показатель слишком низок для того, чтобы считать серьезными намерения китайского офиса Brilliance в отношении российского рынка. В российской линейке компании два переднеприводных кроссовера: V5 (от 939 тыс. рублей) и V3 (839 тыс. рублей). Ранее в Brilliance отмечали, что для них важно присутствие на российском рынке, даже несмотря на то что сейчас не удается показать значительный результат.

Китайская компания Foton, как и Isuzu, в России больше известна своими среднетоннажными грузовиками, в продаже есть даже седельный тягач. Грузовики Foton пользуются стабильным спросом у экономных предпринимателей. А вот легковая линейка, представленная внедорожником Sauvana (от 1,84 млн рублей) и пикапом Tunland, не пользуется спросом. Причем цена последнего уже исчезла с официального сайта автопроизводителя, ранее он предлагался в базовой комплектации за 1,5 млн рублей. Суммарно за год было продано 136 легковых «фотонов».

Они как бы есть, но их как бы нет

Продавец единственной модели — американская компания Chrysler. От достаточно обширного модельного ряда Chrysler нулевых годов в России остался только минивэн Pacifica. За год было продано всего лишь 45 (–39%) машин. Несмотря на практически монополию в сегменте больших минивэнов, спроса на Pacifica нет. Причина, очевидно, кроется в цене автомобиля, за единственную комплектацию американцы просят 4,19 млн рублей. И это на фоне большого выбора больших премиальных кроссоверов за меньшие деньги.

Chrysler Pacifica

Несмотря на то что российская компания Sollers не признает уход марки SsangYong с российского рынка, де-факто можно считать именно так. За год под этим брендом в стране было продано 4 автомобиля (–197%). Очевидно, это складские остатки, которые потихоньку распродают дилеры. Официальный сайт SsangYong еще функционирует, но никаких цен там нет. Более того, корейский офис SsangYong в финансовых отчетах полностью прекратил какие-либо упоминания поставок своих машин в Россию.

Настоящим призраком на авторынке стала узбекская марка Ravon. В последние годы чреда злоключений преследует эту компанию. Изначально она была известна на как UZ-Daewoo. Бюджетные седаны Nexia и микролитражка Matiz хорошо знакомы россиянам и до сих пор часто встречаются на дорогах страны. Однако в 2015 году, после сворачивания бизнеса GM в России, узбеки решили вернуть некогда популярные модели Chevrolet на российский рынок, но уже под новым брендом, так, собственно, и появился Ravon.

Ravon Matiz

Ravon Matiz

2018 году поставки машин прекратились, по официальной версии, из-за «пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора». В августе прошлого года Ravon объявил о возобновлении продаж и даже назвал примерную дату — сентябрь 2019 года. Но воз и ныне там, за прошлый год узбеки ни одного автомобиля так и не продали, свидетельствует статистика АЕБ.

Покупка автомобилей компаний, которые могут уйти с рынка, чревата проблемами с последующим обслуживанием машины, предупреждает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Стоит с большим вниманием отнестись к покупке автомобиля, если компания реализует очень мало машин в стране. Если это известный европейский, японский или американский бренд, то проблем не будет. К примеру, Opel, SEAT, Honda и Ford, свернув российский бизнес, оставили официальные сервисные точки с поддержкой заводской гарантии и запчастями. Но авторынок также знает негативный пример компаний BYD, Luxgen и Great Wall, найти запчасти для машин которых — это настоящий квест», — заметил Ифанов.

По материалам Известий.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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