Chery пришел к Wildberries

Chery расширяет свое присутствие в онлайн-пространстве, предоставляя возможность приобретения своих автомобилей на платформе Wildberries. Начиная с 18 апреля, будет доступен широкий ассортимент моделей Chery, включая кроссоверы с гибридными двигателями.

Специальное ценовое предложение для кроссовера TIGGO 4 PRO в комплектации Style будет действовать до конца апреля – всего за 2 125 000 рублей.

Бесплатная доставка автомобилей будет осуществляться в 17 регионах России, включая Москву, Московскую область и другие. В будущем зона доставки будет расширяться.

Покупка автомобиля на Wildberries возможна только при предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. После оплаты с вами свяжется менеджер официального дилера «Деливери кар», чтобы получить необходимую информацию для заключения договора. Договор купли-продажи будет подписан и передан вам перед передачей автомобиля.

Представленный кроссовер Chery TIGGO 4 PRO по специальной цене до конца апреля предлагает обширный набор особенностей, включая LED-фары, панорамный люк, полный набор функций для зимнего периода, двухзонный климат-контроль и множество других опций. Гарантия на автомобили составляет до 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.