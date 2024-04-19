Seres и «МБ РУС» подписали соглашение о дистрибуции в России

Компания «МБ РУС», подразделение группы «АВТОДОМ», впервые представила новый бренд Seres – автомобили высоких технологий премиум-класса, на территории России. Презентация моделей Seres M5 и Seres M7, оснащенных гибридными двигателями, состоялась в флагманском салоне «МБ РУС», официального дистрибьютора автомобилей Seres AITO на российском рынке. Также было объявлено о планах добавления в линейку модель Seres M9.

Seres стоит у истоков новой автомобильной революции в энергетической сфере, объединяя в себе интеллектуальные технологии и традиционный роскошный подход. На одной стороне бренд придерживается традиционных принципов премиум-класса: использование качественных материалов, элегантный дизайн, высокий уровень безопасности и комфорта. С другой стороны, автомобили Seres оснащены передовыми техническими решениями и программным обеспечением, а также инновационными технологиями производства.

Seres M5

Seres М5

Seres M5 – это автомобиль, который превосходит все ожидания. Элегантный и прогрессивный дизайн спортивного кроссовера сочетает в себе впечатляющую динамику и маневренность электромобиля с практичностью и функциональностью. Гибридная силовая установка с полным приводом обеспечивает максимальную мощность 487 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды, при этом обеспечивая высокую энергоэффективность и запас хода до 1200 км с комбинированным расходом топлива 1,2 л на 100 км.

Салон автомобиля оснащен мультимедийной системой с 15,6-дюймовым дисплеем и цифровой приборной панелью с функцией проекции на лобовое стекло. Система продвинутых ассистентов движения делает поездку безопасной и комфортной, делая Seres M5 воплощением интеллектуального вождения и принося удовольствие от управления автомобилем.

Серия моделей Seres включает в себя и старшую модель Seres M7, также являющуюся последовательным гибридом с полным приводом. Это отличный выбор для тех, кто желает ощутить мощь и динамику электромобиля, не уступая при этом в комфорте и функциональности, независимо от наличия зарядных станций вдоль маршрута. Мощность его силовой установки достигает 439 л.с., обеспечивая запас хода до 1100 км и разгон до 100 км/ч за 4.8 секунды.

Seres M7

Seres M7

Интерьер модели Seres M7 выполнен из высококачественных материалов и оснащен широким спектром опций, создавая инновационную и комфортную атмосферу. Особенностью интерьера является кресло с функцией «нулевой гравитации», обеспечивающее ощущение «парения в облаках». Система очистки и ароматизации воздуха создает здоровую и комфортную атмосферу в салоне.

Модель также предлагает ряд премиум опций, включая электропривод подножек, быструю беспроводную зарядку для телефонов, акустическую систему с 19 динамиками и многое другое. Безопасность также на высшем уровне благодаря 8 подушкам безопасности и теплоизоляции аккумулятора авиационного класса.

Seres M9

Кроме того, в скором времени на рынке появится флагманская модель Seres M9 – полноразмерный внедорожник, который устанавливает новые стандарты в классе представительской роскоши. Более подробная информация о нем будет доступна ближе к дате официального запуска во второй половине 2024 года.

Компания «МБ РУС» обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, распространяя премиальные автомобили Seres в России. Официальная гарантия завода-изготовителя предоставляется на все автомобили Seres, приобретенные через розничную сеть «МБ РУС». Гарантийный срок на новые автомобили составляет 2 года или 100 тыс. км пробега, а на электрическую силовую линию – 4 года или 80 тыс. км (в зависимости от наступления события ранее). Также доступна программа постгарантийного сервисного обслуживания. Компания активно развивает дилерскую сеть, заключив уже 40 дилерских договоров и планируя увеличить их количество до 60 в ближайшем будущем. Услуги гарантийного и сервисного обслуживания предоставляются с использованием оригинального оборудования и программного обеспечения, а персонал компании прошел полное техническое обучение на заводе Seres.

Акционерное общество «МБ РУС» (ранее известное как Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС») было основано в 1994 году. Это предприятие, входящее в состав группы «АВТОДОМ», специализируется на продаже, послепродажном обслуживании и гарантийной поддержке легковых и коммерческих автомобилей, а также реализации оригинальных запасных частей и аксессуаров. Благодаря более чем 30-летнему опыту на рынке, разветвленной сети центров продаж и сервиса, а также высококвалифицированной команде, «МБ РУС» занимает лидирующие позиции по марке Mercedes-Benz и Seres на территории России. Компания активно расширяет свой портфель продуктов и взаимодействует с другими автопроизводителями, предлагая своим клиентам премиальные бренды в различных сегментах автомобильного рынка.

В рамках расширения своего бизнеса в сфере коммерческого транспорта, «МБ РУС» совместно с группой «АВТОДОМ» заключили соглашения с китайскими партнерами, став эксклюзивным дистрибьютором техники Forland на российском рынке и получив права на официальный импорт малотоннажных автомобилей Foton в Россию. Это позволило компании расширить свое присутствие в различных секторах автомобильного рынка и предложить как готовые, так и индивидуальные решения для бизнеса.

Seres М5

В легковом сегменте «МБ РУС» эксклюзивно представляет на российском рынке высокотехнологичные автомобили от производителя Seres.

Seres – ведущая китайская компания в производстве автомобилей на новых источниках энергии. Она была основана в 1986 году и в настоящее время входит в число 500 крупнейших компаний КНР. Более 20 000 сотрудников компании занимаются разработкой и производством автомобилей. В 2021 году было запущено производство электромобилей под брендом AITO. Seres стремится предоставить беспрецедентные впечатления от вождения и исключительный уровень сервиса клиентам по всему миру. К концу текущего года Seres планирует экспортировать более 50 000 единиц автомобилей, а к 2030 году цель составляет 500 000 единиц. Вступая на российский рынок, Seres стремится стать лидером в сегменте нового технологичного премиума в России.