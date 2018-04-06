На Renault Duster навстречу горам и пескам 6

В экспедиции по пустыне Сахара и горам Марокко, приуроченной к пятилетнему юбилею внедорожника Renault DUSTER в 2017 году, принимали участие журналисты автомобильных и lifestyle СМИ, а также известные блогеры.

В ходе проекта DUSTER SAHARA CHALLENGE участники преодолели 1 700 км по пескам, каменистым склонам Атласских гор, поверхности соленого озера, бесконечным гравийным дорогам и историческим улицам древних городов. Уникальность тест-драйва, помимо сложного маршрута, заключалась еще и в том, что автомобили добирались до Марокко самостоятельно: сначала пересекли всю Европу, а затем на пароме переправились через море.

«Duster Sahara Challenge — один из самых сложных, амбициозных и ярких проектов, реализованных нашей командой. Renault Россия проводит серию Duster Challenge с 2015 года, и каждый раз Duster доказывает, что ему по плечу любое испытание, даже пески Сахары. Экспедицию в Марокко высоко оценили журналисты и блогеры, а теперь ещё и представители экспертной национальной премии «Событие Года». Спасибо всем, кто трудился над этим проектом, и тем, кто за него голосовал! Это наша общая, долгожданная и очень важная победа!» – отметила директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева.

DUSTER SAHARA CHALLENGE – третья по счету экспедиция для модели Renault DUSTER, которая вновь подтвердила свою надежность и выдающиеся возможности на бездорожье. Очередной проект компании Renault, прошедший в этот раз в Королевстве Марокко, стал открытием года для всех его участников, большинству из которых впервые в жизни представилась возможность провести ночь в палаточном лагере посреди пустыни и покорить ее высокие дюны на автомобиле.

Ежегодная национальная премия «Событие года» – ключевая профессиональная премия event-индустрии в России. Основные цели премии – показать возможности и перспективы нашей индустрии, выявить лидеров, на которых можно и нужно равняться, продемонстрировать уровень организации мероприятий, познакомить общественность с истинными профессионалами, которые создают события в нашей стране. В Экспертный Совет премии входят представители крупнейших компаний-заказчиков мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности, признанные гуру индустрии развлечений и организации массовых событий.