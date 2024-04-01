Automobili Lamborghini запускает свой новый фирменный стиль

Спустя более чем двадцать лет бренд представляет новый логотип и фирменный стиль

По прошествии более двух десятилетий с момента последнего обновления Automobili Lamborghini обновил свой исторический логотип. Рестайлинг обусловлен новой стратегией, которая включает в себя адаптацию визуального выражения бренда, чтобы лучше отражать «смелые», «неожиданные» и «аутентичные» ценности его миссии, а именно «Driving Humans Beyond», концепцию, которая выражается в намерении всегда выходить за рамки, стандарты и условности.

Этот процесс эволюции является частью широкого стремления, получившего название Direzione Cor Tauri, который представляет собой новую траекторию для Lamborghini, ориентированную на устойчивое развитие и снижение выбросов углекислого газа. Цель состоит в том, чтобы установить прочную связь с будущими поколениями, стать вдохновением и моделью для инноваций и устойчивого прогресса. В свете этого дом Святой Агаты Болоньезе внедряет изменения, касающиеся не только автомобилей, но и общего фирменного стиля, тем самым влияя на культуру и ценности компании, которые также будут отражены во всех визуальных аспектах.

Новый логотип, который был представлен сегодня и используется на всех официальных платформах компании, характеризуется более широким шрифтом Lamborghini по сравнению с предыдущим, а также минималистичными, но выразительными цветами. Черный и белый цвета вновь подтверждаются в качестве основных, символизируя четкую идентичность бренда, в то время как желтый, вместе с введением золотого, используется как акцентный цвет. Это обновленное изображение логотипа станет неотъемлемой частью уникальной идентичности компании и будет использоваться на будущих моделях автомобилей. Кроме того, культовый бык в центре логотипа претерпел значительные изменения. Впервые он будет представлен отдельно в цифровом контексте компании, отделенный от классического щита, чтобы придать ему еще большую узнаваемость.

Lamborghini logo

Эти изменения затрагивают все аспекты бренда. Фактически, был разработан официальный шрифт Automobili Lamborghini, который отражает непревзойденные линии и углы автомобилей, соответствуя стилю и дизайну компании из Сант-Агата-Болоньезе. Этот шрифт будет использоваться для всех коммуникаций компании. В рамках редизайна также введен новый набор значков, разработанных совместно с Lamborghini Centro Stile. Они впервые будут использоваться и однородно распространяться по всем цифровым платформам компании.