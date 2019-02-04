Яндекс приучил таксистов соблюдать скоростной режим после введения мониторинга нарушений

«Яндекс.Такси» подвело итоги первых двух месяцев работы технологии автоматического мониторинга скорости движения машин. 92,4% водителей перестали превышать скорость после двух предупреждений, 6,6% — после временной блокировки и 1% был заблокирован в сервисе. После введения системы водители превышают скорость не более чем на 8 км/ч. Об этом представители сервиса рассказали TJ.
«Яндекс» запустил новую систему мониторинга с 1 декабря 2018 года. Она автоматически сверяет реальную скорость машины с допустимой на данном участке дороги. Информация об ограничениях берётся из базы «Яндекс.Навигатора». При регулярном превышении скорости на 20 км/ч система выдаёт водителю предупреждение, а после получения нескольких — ограничивает допуск к заказам.
Первые месяцы применения мониторинга скорости показали, что подавляющее большинство водителей нарушают скорость ненамеренно, поэтому важно предупреждать их об этом и напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения.Ну а с теми, для кого превышения – не ошибка, а стиль вождения, нам не по пути.
пресс-служба «Яндекс.Такси»
В будущем «Яндекс.Такси» планирует ввести технологию автоматического определения уровня усталости водителя, а также внедрить алгоритмы, позволяющие определять склонность водителя к аварийной или некомфортной для пассажиров манере вождения — резким поворотам, торможению или набору скорости.
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