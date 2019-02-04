Яндекс приучил таксистов соблюдать скоростной режим после введения мониторинга нарушений

Для снижения скорости большинству водителей «Яндекс.Такси» достаточно двух предупреждений

«Яндекс.Такси» подвело итоги первых двух месяцев работы технологии автоматического мониторинга скорости движения машин. 92,4% водителей перестали превышать скорость после двух предупреждений, 6,6% — после временной блокировки и 1% был заблокирован в сервисе. После введения системы водители превышают скорость не более чем на 8 км/ч. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

«Яндекс» запустил новую систему мониторинга с 1 декабря 2018 года. Она автоматически сверяет реальную скорость машины с допустимой на данном участке дороги. Информация об ограничениях берётся из базы «Яндекс.Навигатора». При регулярном превышении скорости на 20 км/ч система выдаёт водителю предупреждение, а после получения нескольких — ограничивает допуск к заказам.

Первые месяцы применения мониторинга скорости показали, что подавляющее большинство водителей нарушают скорость ненамеренно, поэтому важно предупреждать их об этом и напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения.Ну а с теми, для кого превышения – не ошибка, а стиль вождения, нам не по пути.

пресс-служба «Яндекс.Такси»

В будущем «Яндекс.Такси» планирует ввести технологию автоматического определения уровня усталости водителя, а также внедрить алгоритмы, позволяющие определять склонность водителя к аварийной или некомфортной для пассажиров манере вождения — резким поворотам, торможению или набору скорости.