Сервис «Яндекс.Такси» попросил ФАС изменить методику оценки рынка для сделки с ГК «Везёт»

ФАС обещала одобрить сделку, если доля «Яндекс.Такси» на рынке не превысит 50% – vc.ru

«Яндекс.Такси» просит Федеральную антимонопольную службу изменить методику оценки рынка такси для сделки с группой компаний «Везёт», сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Ранее ФАС пообещала одобрить покупку «Яндексом» ГК «Везёт», если доля «Яндекс.Такси» на рынке после сделки не превысит 50%.

«В рамках существующего законодательства, существующих методик как считать рынки в условиях цифровизации, агрегаторов — это такая вещь, которая сейчас достаточно подвижна. В рамках существующей модели у них доля во многих городах зашкаливает, и мы обеспокоены, что может возникнуть монополизация», – Игорь Артемьев, глава ФАС.

По словам Артемьева, компания привлекает консультантов и юристов, чтобы доказать, что методика ФАС устарела. Однако ведомство пока не видит «существенных аргументов» в пользу изменения методики, заявил Артемьев.

«Яндекс» объявил о покупке активов «Везёт» в июле 2019 года. «Яндекс» получит программное обеспечение и колл-центры «Везёт», говорили в компании. После закрытия сделки сделки владельцы «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн.

В сентябре 2019 года сервис заказа такси Gett отправил в антимонопольную службу письмо с возражениями против сделки: она приведёт к усилению монополии «Яндекс.Такси», росту цен на поездки, снижению зарплат водителей и так далее, говорили в компании.

В октябре «Яндекс.Такси» отозвала первое ходатайство о сделке с «Везёт» и внесла новое, включив в сделку новые объекты собственности «Везёт».

Затем компания подала третье ходатайство, предоставив дополнительную информацию для оценки положения на рынке, напоминает ТАСС. ФАС вынесет решение по нему до конца апреля 2020 года, сообщил Артемьев.