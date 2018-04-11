У ГИБДД отберут штрафы с камер 12

С новой силой возобновились разговоры о передаче функций автоинспекции сторонней организации.

Она будет заниматься рассылкой «писем счастья», сформированных автоматическими камерами. Хорошо это или плохо?

Мы в России привыкли, что всеми наказаниями для водителей ведает ГИБДД: выявляют, ловят и штрафуют инспекторы ДПС. В особо тяжелых случаях – с привлечением суда на последнем этапе.

Многие наверняка удивятся, что в ряде стран за это отвечает не дорожная полиция, а иные ведомства. И такой подход не лишен логики. Задача ГАИ состоит в обеспечении безопасности на улицах и трассах. А оформление наказаний – работа сугубо механическая, ей заниматься людям в погонах необязательно. Поясним, что в данном случае речь идет о нарушениях, которые фиксируют камеры в автоматическом режиме, а штраф водитель получает по почте (обычной или электронной – неважно). Конечно, если при патрулировании полицейским попадается лихач, их прямая обязанность остановить его и составить протокол. Иными словами, избавление от надзора за штрафами позволит освободить ГИБДД от несвойственных ей функций. И ничего нового в этом смысле в России не придумали, просто посмотрели на западный опыт.

Долгое время автоинспекция противилась тому, чтобы расстаться с выписыванием штрафов. Однако под конец 2017 года, как пишет carclub, законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Скорее всего, он небыстро, но все же пройдет все стадии согласования и вступит в силу. Согласно документу, местные власти станут заведовать штрафами по 38 видам правонарушений. Это почти четверть от всех наказаний, предусмотренных «водительской» 12-й главой КоАП (их в ней 128). И превышение скорости – главное и самое массовое из них.

Это не означает, что ГИБДД полностью отстранят от работы с камерами фиксации нарушений. Ведомство по-прежнему будет согласовывать места их установки в соответствии с теми данными, которые есть только у него – об уровне аварийности. И следить за эффективностью комплексов будет именно дорожная полиция. Выражаться она для ГАИ будет, конечно, не в собранных миллионах рублей, а в снижении количества ДТП, пострадавших и погибших. То есть, подчеркнем еще раз, надзор и принятие решений останется за ГИБДД. Сторонние организации будут лишь разбираться с полученными материалами.

Сокращения штата автоинспекции из-за сокращения функций бояться не стоит. Во-первых, в центрах обработки «писем счастья» и без того работает крайне немного народу. До такой степени, что они порой даже не успевают преобразовать все выявленные автоматикой нарушения в постановления о штрафах, не говоря уже о качественной отбраковке фото- и видеоматериалов. Во-вторых, решение о передаче полномочий еще не принято, а ГИБДД уже сократили на 10 000 сотрудников. Так что состав ведомства урезают и при неизменном объеме задач.

Скорее всего, как только штрафы перейдут в ведение новых структур, сразу же найдутся ресурсы для набора штата нужного размера. Для любителей полихачить это, конечно, минус. Будет меньше шансов уйти от наказания только потому, что у гаишников не хватило времени выписать штраф или разбираться с плохо читаемым номерным знаком. Сейчас неотвратимость наказания даже применительно к бесстрастным камерам не работает в полной мере. Как только любители нарушать будут вынуждены расплачиваться за все свои подвиги, порядка на дорогах станет больше. Хотя, очевидно, это не единственный способ добиться цели.

Плюс в том, что система заработает, как надо, а не как получается. Будем надеяться, что бредовые штрафные постановления уйдут в прошлое, и их станут отбраковывать еще до того, как отправят адресату. А то сейчас с «письмами счастья» получается презумпция виновности в полный рост. Автовладельцу присылают порой заведомо ошибочное или некорректное постановление. И вместо наказания должностного лица, допустившего «брак», водитель должен тратить свое время и искать доказательства собственной невиновности.

Однако тут есть важный нюанс. Ошибки останутся в прошлом, если природа их появления действительно кроется в недостатке рабочих рук. Повод для беспокойства есть. К примеру, в Москве штрафами за неправильную парковку ведает Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). На недостаток сотрудников не жалуется, а брака при этом допускает изрядно. Причем признаваться в собственных «косяках» ведомство не спешит. Из последних вопиющих случаев – отказ отменить постановление за неправильную парковку при очевидности вынужденной остановки: на фото в постановлении на машине меняют колесо. Также прокурорские проверки выявляли случаи, когда «письма счастья» подписывали не уполномоченные на то лица. Иными словами, для структуры важнее обеспечить денежный поток в бюджет, а не законность и порядок. При таких вводных становится неуютно от мысли, что с таким же подходом будут собирать рубли не только в Москве и не только за нарушения на парковках, а по всей стране и по 38 статьям!

Отсюда же растут еще две очевидные проблемы. Первая – рост нагрузки на суды. Логика простая: больше неправильных штрафов – больше жалоб. Это сейчас большинство водителей предпочитают не связываться с оспариванием, а заплатить. Тем более, если речь идет о ерундовом превышении скорости, санкция за которое с учетом скидки составляет всего-то 250 рублей. А как только непонятных постановлений окажется больше, многие задумаются, стоит ли с этим мириться. Вторая – закладывание еще не полученных «штрафных» денег в бюджет. Не секрет, что уже сейчас регионы планируют, сколько миллионов и миллиардов они получат с водителей в будущем году. А как же борьба за безопасность? Ведь если реализуется декларируемая на бумаге цель, то повалится весь финансовый прогноз! Выходит, деньги все-таки важнее, и их получение гарантированно?

Наконец, не решена правовая коллизия с передачей личных данных водителей. В Москве МАДИ и ГИБДД пришли к соглашению, и полиция передает «гражданским» сведения о нарушителях. В иных регионах (например, в Санкт-Петербурге) подобных договоренностей пока нет. Где гарантии, что данные и в будущем окажутся под контролем и останутся защищены от посторонних? Передавать их в масштабах всей страны тысячам никем не проверенных людей, пожалуй, слишком опрометчиво.

Пока же все нюансы не урегулированы, законопроект находится на рассмотрении. Будем надеяться, что хуже после его принятия законопослушным автомобилистам не станет.