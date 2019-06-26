Ключавто подписал новое дилерское соглашение с производителем грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ»

КЛЮЧАВТО начинает работу с брендом КАМАЗ в Минеральных Водах

Крупнейший автохолдинг юга страны подписал дилерское соглашение о сотрудничестве с производителем тяжелой коммерческой техники ПАО «КАМАЗ». Так компания пополнила свой портфель новым брендом грузовых автомобилей.

Продажи автомобилей будут осуществляться на базе дилерского центра КАМАЗ КЛЮЧАВТО КМВ (Ставропольский край, Минераловодский район, 345 км автодороги «Кавказ»). Напомним, что в этой же локации располагаются открытые ранее представительства продаж и обслуживания брендов: Hino, FUSO, Mercedes-Benz LCV, Mercedes-Benz Trucks, Hyundai Trucks.

В зоне экспонирования дилерского центра КАМАЗ КЛЮЧАВТО КМВ на 400 кв. м располагается 10 единиц техники бренда. Для работы с автомобилями в сервисной зоне выделено 8 постов, установлен полный перечень диагностического оборудования, склад укомплектован необходимыми запасными частями для проведения сервисных работ. Все сотрудники прошли дополнительное обучение и сертификацию согласно стандартам ПАО «КАМАЗ».

«Для КЛЮЧАВТО бренд КАМАЗ стал новым, двадцать седьмым, в портфеле компании. Таким образом, увеличивается и количество дилерских центров в сети крупнейшего автохолдинга юга России. На сегодняшний день численность предприятий под управлением компании достигает цифры в шестьдесят семь центров. Мы видим большую перспективу развития и усиления позиций марки на юге страны в рамках нашей дилерской сети. Уверены, что новый проект укрепит как позиции компании в регионе, так и положение бренда на рынке», — комментирует пресс-служба КЛЮЧАВТО.