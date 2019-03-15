Блогер Руслан Внедорожный построит автодом в “Леруа Мерлен”

Известный автомобильный путешественник проведет серию бесплатных мастер-классов, посвященных тому, как сделать дом на колесах своими руками

Совместный проект «Леруа Мерлен» и Руслана Внедорожного стартовал в марте. В рамках проекта блогер построит автодом прямо на подиуме в помещении гипермаркета, подробно рассказывая обо всех этапах постройки, необходимых инструментах и доступных материалах. «Леруа Мерлен» приглашает к участию в мастер-классах всех желающих.

Мобильный дом предназначен для караванинга – отдыха, рыбалки или охоты с минимальными затратами. Руслан Внедорожный уже совершил путешествие по России с верным другом псом Ричи в автодоме собственной постройки. Во время экспедиции «Из края в край» Руслан и Ричи объехали 28 городов России и провели в доме на колесах 3 месяца и 10 дней.