4 самые популярные модели Hyundai и Kia возвращаются?

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AGR Automotive Group объявляет о запуске продаж нового автомобильного бренда под названием Solaris

AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о запуске нового автомобильного бренда Solaris на российском рынке. Производство модельного ряда Solaris начато на заводе ООО «Автомобильный завод «АГР» в Санкт-Петербурге, который является полностью цикличным предприятием, включающим цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент на заводе трудятся около 800 человек.

Модельный ряд бренда Solaris включает в себя модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, которые будут представлены через дилерскую сеть ООО «АГР».

Solaris HS представляет собой пятиместный седан с габаритами 4405х1729х1469 мм и доступен с двигателями объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. или 1,6 литра и мощностью 123 л.с. В зависимости от комплектации, двигатель может быть сопряжен с шестиступенчатой «механикой» или традиционным шестиступенчатым «автоматом». Предлагаются комплектации Active Plus, Comfort и Elegance, а также специальная серия Sportline.

Solaris HC

Компактный кроссовер Solaris HC с габаритами 4300х1790х1620 мм будет доступен как с полным, так и с передним приводом, с атмосферными двигателями объемом 1,6 литра и мощностью 123 л.с. или 2,0 литра и мощностью 149,6 л.с. Автомобили будут представлены в комплектациях Classic, Family и Lifestyle, а также в специальной серии N-Line.

Solaris KRS

Городской седан Solaris KRS с габаритами 4420х1740х1470 мм и кросс-хэтчбек Solaris KRX с габаритами 4275х1750х1535 мм оснащены атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Solaris KRS будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige, а Solaris KRX – в комплектациях Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

Solaris KRX

«Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris – очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка», – отметил генеральный директор ООО «АГР» и ООО «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев.

Подробная информация о комплектациях и ценах автомобилей бренда Solaris будет доступна на сайте AGR и в дилерских центрах сети. Автомобили Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX можно будет приобрести в официальных дилерских центрах ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит ранее.