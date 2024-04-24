Exeed представляет новый кроссовер TXL

Exeed объявляет о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера TXL

Автомобиль доступен в четырех версиях: Business, Prestige, Premium и Flagship

Стоимость базовой комплектации, Business, начинается от 4 250 000 рублей. В нее входит турбированный 1.6-литровый двигатель с коробкой DCT, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, полный привод и раздельный контроль климата. Версия Prestige с тем же двигателем оценивается в 4 400 000 рублей, в то время как Premium и Flagship, с двухлитровым турбированным мотором и автоматической коробкой передач, стоят 4 550 000 и 4 900 000 рублей соответственно. Применяются специальные программы, предлагающие клиентам выгоду до 400 000 рублей.

Модель претерпела существенные изменения в дизайне интерьера, что является ее основным отличием от предыдущего поколения. Особый акцент сделан на комфорте в салоне: водительское кресло оснащено 8 электрорегулировками и функцией памяти положения, а также обогревом, вентиляцией и массажем. Также в него встроены два динамика в подголовнике. Для переднего пассажира доступно сиденье с электрорегулировками и электроподголовником.

Exeed TXL 2024

TXL оснащен двумя изогнутыми экранами диагональю 12.3”, толщиной 15 мм каждый, а также новым мультирулем с функцией «нажатия и касания», предотвращающим случайные нажатия. Рычаг переключения АКП перемещен с центрального тоннеля на рулевую колонку для освобождения дополнительного пространства.

Внешний дизайн модели немного изменен: красные тормозные суппорты и обновленная решетка радиатора придают автомобилю спортивный вид. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственного производства – 8AT Fuzhen, устанавливается на все версии с двигателем объемом 2.0 литра и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8.7 секунд. Модели с двигателем 1.6 литра комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с полным приводом.

Exeed TXL 2024

Презентация Exeed TXL состоялась на соревнованиях по триатлону IRONSTAR 20-21 апреля.