Японский торговый дом «Соджиц Корпорейшн» приобрел долю в «У Сервис +»

\u0422\u0414 \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446 \u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0435\u0439\u0448\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0443 \u0441 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0439 \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u042f\u043f\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446 \u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0435\u0439\u0448\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0443 \u0441 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0439 \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u043e \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441+\u00bb \u0432 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb. \u041d\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Subaru \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0438 \u041f\u043e\u0434\u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u044c\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 18% \u0434\u043e\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Subaru \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. * \u0420\u0430\u043d\u0435\u0435, \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b \u0434\u043e\u043b\u044e \u041e\u041e\u041e \u00ab\u0410\u0432\u0442\u043e\u0445\u043e\u043b\u0434\u0438\u043d\u0433 \u0420\u0420\u0422\u00bb \u0432 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438 \u00ab\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c\u044e \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Subaru \u0432 \u0432\u043e\u0441\u044c\u043c\u0438 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0412 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u044b \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Subaru \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 (\u0421\u0443\u0431\u0430\u0440\u0443 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0410\u0432\u0442\u043e\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u0438 \u0421\u0443\u0431\u0430\u0440\u0443 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440 \u041a\u0440\u044b\u043b\u0430\u0442\u0441\u043a\u043e\u0435) \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0425\u0438\u043c\u043a\u0430\u0445 (\u0421\u0443\u0431\u0430\u0440\u0443 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0425\u0438\u043c\u043a\u0438), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0441 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u0438 \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb. \u0414\u043e\u043b\u044f \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0442 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 75%. \u041e\u0431\u0449\u0430\u044f \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u2013 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 11 800 \u043a\u0432.\u043c., \u0430 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432 \u043d\u0438\u0445, \u2013 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 200 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u041f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0442\u0440\u0451\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 Subaru \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u0438 \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e 968 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0438 843 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c. \u0414\u043e\u043b\u044f \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 17,6%. \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u041e\u041e\u041e \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0438 \u041e\u041e\u041e \u00ab\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0418\u0433\u043e\u0440\u044f \u0421\u043c\u0430\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e: \u0422\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446 \u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0435\u0439\u0448\u043d\u00bb (\u043d\u0430 \u0442\u043e\u0442 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u00ab\u041d\u0438\u0441\u0441\u0451 \u0418\u0432\u0430\u0438 \u041a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0435\u0439\u0448\u043d\u00bb) \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0439 \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 Subaru \u0435\u0449\u0435 \u0432 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c 1993 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0417\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0440\u044f\u0434 \u044d\u0442\u0430\u043f\u043e\u0432, \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e-\u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0446\u0438\u0438 \u0438, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446, \u0432 2017 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb. \u0417\u0430 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432. \u0418 \u043c\u044b \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043c\u0438 \u043e\u043f\u044b\u0442. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043b\u043e\u0437\u0443\u043d\u0433 \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u00ab\u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c, \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb (\u00abNew way, New value\u00bb) \u043f\u043e\u0431\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0441 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u043c\u0443. \u0418 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b, \u00ab\u0421\u043e\u0434\u0436\u0438\u0446\u00bb \u0438 \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u0413\u041a \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 +\u00bb \u0432 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0423 \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437\u00bb \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0430\u043f \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430, \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Subaru. \u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0435\u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u041e\u041e\u041e \u00ab\u0421\u0430\u043d\u0440\u0430\u0439\u0437 \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u00bb.