Японский торговый дом «Соджиц Корпорейшн» приобрел долю в «У Сервис +»

Японский торговый дом «Соджиц Корпорейшн» приобрел долю в «У Сервис +»
29 декабря 08:11 2021
Просмотров: 13

ТД «Соджиц Корпорейшн» заключил сделку с Группой Компаний «У Сервис +»

Японский торговый дом «Соджиц Корпорейшн» заключил сделку с Группой Компаний «У Сервис +» о приобретении доли ГК «У Сервис+» в совместном предприятии «У Сервис Санрайз». На момент сделки «У Сервис Санрайз» управляет тремя дилерскими центрами бренда Subaru в Москве и Подмосковье и занимает около 18% доли рынка бренда Subaru в России.

* Ранее, в апреле 2021 года, «Соджиц» также приобрел долю ООО «Автохолдинг РРТ» в совместном предприятии «Центр Санрайз», которое на данный момент управляет десятью дилерскими центрами бренда Subaru в восьми городах России.

В новую сделку вошли дилерские центры бренда Subaru в Москве (Субару Центр Автозаводская и Субару Центр Крылатское) и подмосковных Химках (Субару Центр Химки), которые находились под управлением «У Сервис Санрайз» с 2017 года, когда было создано совместное предприятие «Соджиц» и ГК «У Сервис +». Доля «Соджиц» на тот момент составляла 75%.

Общая площадь всех дилерских центров – около 11 800 кв.м., а количество сотрудников, работающих в них, – около 200 человек.

По итогам 2020 года в трёх дилерских центрах Subaru под управлением «Соджиц» и ГК «У Сервис +» было продано 968 новых автомобилей и 843 автомобиля с пробегом. Доля «У Сервис Санрайз» в продажах бренда в России на момент сделки составляла 17,6%.

Комментарии Председателя Совета директоров ООО «У Сервис Санрайз» и ООО «Центр Санрайз» Игоря Смаженного:

Торговый дом «Соджиц Корпорейшн» (на тот момент «Ниссё Иваи Корпорейшн») начал сотрудничать с Группой Компаний «У Сервис +» в работе по бренду Subaru еще в далеком 1993 году. За почти тридцать лет совместной деятельности обе компании прошли ряд этапов, начиная с экспортно-импортных отношений, потом дистрибуции и, наконец, в 2017 году создали совместное дилерское предприятие «У Сервис Санрайз».

За четыре года работы под совместным управлением «У Сервис Санрайз» достиг значительных результатов. И мы глубоко признательны ГК «У Сервис +» за оказанную поддержку и полученный нами опыт.

Однако лозунг «Соджиц» «Новый путь, Новая ценность» («New way, New value») побуждает нас стремиться к большему. И в результате, проведя переговоры, «Соджиц» и ГК «У Сервис +» договорились о приобретении доли ГК «У Сервис +» в совместном предприятии.

Компания «У Сервис Санрайз» вступает в новый этап роста, стратегия которого будет нацелен на рост продаж и расширение дилерской сети бренда Subaru. Помимо этого, в ближайшем будущем планируется ребрендинг, включая смену названия компании на ООО «Санрайз Групп».

На тему:
  Article "tagged" as:
SubaruСоджиц Корпорейшн
  Categories:
БлогиНовости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Kia представляет первые официальные изображения нового поколения седана К5 для рынка Кореи

Kia представляет первые официальные изображения нового поколения седана К5 для рынка Кореи 0

Автомобили Citroën в новом фильме

Автомобили Citroën в новом фильме 0

Skoda расширяет линейку SUV

Skoda расширяет линейку SUV 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.