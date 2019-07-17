Maserati завершила грандиозный тур в честь 15-летия выхода на китайский рынок

Maserati завершила свой грандиозный тур A Tribute to China («Посвящение Китаю») длиной почти 10 000 км.

Тур проводился в ознаменование 15-летнего юбилея присутствия Maserati на китайском рынке и отдал дань уважения традициям и культурному наследию, которые являются общими для Китая и Италии. Данное мероприятие, которое стартовало в славящемся своим сочетанием китайской и западной культур Шанхае, продлилось около 40 дней и привлекло к участию почти 380 клиентов Maserati и журналистов (включая церемонию старта). Тур прошел по 4 маршрутам, преодолев 16 гор и миновав 70 городов в 10 провинциях, и стал путешествием через всю страну, которое на карте выглядело как буква М. Захватывающие пейзажи Китая оказались идеальным фоном для проявления мощи, роскоши и комфорта Maserati Quattroporte, Levante и Ghibli. Выразительная китайская культура и древнее ремесленное искусство перекликались с долгой историей Maserati и неустанным стремлением марки к совершенству итальянского мастерства исполнения.

Захватывающий фон для трех уникальны шедевров Maserati

2019 год является знаковым для компании Maserati, так как ознаменован двойным юбилеем: 105-летием легендарного бренда и 15-летием его присутствия в Китае. На протяжении 105 лет культовый итальянский бренд роскошных автомобилей создает опыт вождения, сочетающий динамику, комфорт, стиль, утонченность и наслаждение жизнью. Чтобы отметить двойной юбилей, Maserati разработала 4 эксклюзивных маршрута, которые соединили захватывающие природные ландшафты и уникальную культуру Китая с выразительным итальянским духом и элегантностью бренда Maserati. Участники тура преодолели горы и реки в бассейне реки Янцзы, посетили объекты культурного наследия, открыв для себя древнюю мудрость, проехали по маршруту исторического Шелкового пути, узнав о его значении для связи культур Востока и Запада, и пересекли бескрайние потрясающие горные ландшафты западного Китая.

Грандиозный тур возглавляли автомобили из модельного ряда Maserati 2019 года: на его маршрутах Quattroporte, Levante и Ghibli каждый по-своему раскрыли свои уникальные характеристики. Современный динамичный дизайн Maserati Ghibli c его элегантным стилем и стремительностью создал утонченный контраст с изысканной и мастерски исполненной архитектурой в восточном Китае и Древнем городе Пинъяо. Maserati среди внедорожников – Levante, Levante Trofeo и GTS – покорили сложные рельефы пустыни Гоби на древнем Шелковом пути и преодолели горы и ледники на маршруте от Дуньхуана до Чэнду. Культовый Maserati Quattroporte с присущим ему комфортом и элегантностью излучал шик и не подвластную времени изысканность в любом ракурсе и окружении, будь то речные долины, горные хребты, плоскогорья или древние храмы.

Общая страсть к выдающемуся мастерству исполнения

Китай и Италия не только славятся своей потрясающей красотой, но и разделяют выдающиеся традиции креативности, мастерства исполнения и изысканности. Как бренд, рожденный в Италии, Maserati впитал в себя те же ценности своей страны. В ходе грандиозного тура участники познакомились с некоторыми из самых знаменитых памятников искусства и ремесленного мастерства Китая: от великолепной архитектуры древних буддистских храмов до бывших резиденций Лю Цзунъюаня, поэта династии Тан, и Чжан Дацяня, художника династии Цин. Эти новаторы и по сей день вдохновляют современных творцов, и подобно им бренд Maserati продолжает черпать вдохновение в работах итальянских мастеров прошлого.

Участники грандиозного тура также были вдохновлены многовековой китайской страстью к созданию творений невероятной красоты и изысканности, таких как книги, выполненные по древней технологии книгопечатания Доньюань, и утонченные лакированные изделия в Древнем городе Пинъяо. В Maserati тот же дух мастерства исполнения, проистекающий от итальянской страсти к жизни, вдохновляет бренд на протяжении 105 лет. Каждый Maserati создается таким образом, чтобы обеспечить превосходное качество в каждой детали. Страсть Maserati к совершенству и роскоши уже более ста лет делает автомобили бренда по-настоящему эксклюзивными.

Отмечая 15-летие выхода на китайский рынок, Maserati совершила памятное путешествие, отдав дань уважения Китаю и его богатой культуре. Став самым протяженным туром, организованным брендом за последние годы, данное мероприятие воплотило в себе неутомимую страсть Maserati к вождению и жизни. В будущем Maserati продолжит путь инноваций, утонченных решений и стремления к совершенству, чтобы создавать потрясающий опыт для своих клиентов.