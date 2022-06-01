Больше половины водителей не знает, как перевозить детей в автомобиле

\u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u044f\u0442 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435. \u0412\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u041f\u0414\u0414, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u041a\u043e \u0414\u043d\u044e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432-\u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b, \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (98%) \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433. \u041d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0441 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 60% \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435 \u043e\u0442 1 \u0434\u043e 7 \u043b\u0435\u0442, \u0435\u0449\u0435 40%\u00a0 \u2013 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u043e\u0442 7 \u0434\u043e 12 \u043b\u0435\u0442. 7 \u0438 11 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u044f\u043c \u0434\u043e 1 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 12 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 (67%) \u043e\u0442\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430\u043c. \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0431\u0443\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 26% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u044c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u2013 18% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445. \u0410\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440 \u0440\u0435\u043c\u043d\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 7% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0435\u0440\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u044b \u0413\u0418\u0411\u0414\u0414 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0447\u0435\u043c \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b, \u0447\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432. \u0412 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u0441 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430 \u00ab\u0432\u0435\u0441 \u0438 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430\u00bb (78%) \u043e\u043d\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0448-\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043b (35%). \u0426\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2013 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 19% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 17% \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445. \u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430 \u2013 \u043d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432-\u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 \u2013 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043b\u0438\u0448\u044c 5% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u0412\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (33%) \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u2013 \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u043d \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c. \u0427\u0443\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 (\u043f\u043e 27%) \u2013 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0434\u043e 10 000 \u0438 \u0434\u043e 5 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0414\u043e 3000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c 13% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044f \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u0441 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u043e\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru (76%), \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0441\u0442\u0435\u0440. \u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0435\u0437\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430, 64% \u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b \u0410\u0432\u0442\u043e Mail.ru \u0437\u0430\u0434\u0430\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u00ab\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 7-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430?\u00bb\u00a0 57% \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u00ab\u041d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445\u00bb. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u041f\u0414\u0414 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435 7 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u043c \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u044c\u0435 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0448\u0442\u0430\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u043c\u043d\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f.