Больше половины водителей не знает, как перевозить детей в автомобиле

Больше половины водителей не знает, как перевозить детей в автомобиле
01 июня 13:04 2022

Авто Mail.ru провел опрос среди автомобилистов, которые регулярно перевозят детей в машине. Выяснилось, что далеко не все из них знают, что по этому поводу говорят ПДД, но при этом большинство уделяет вопросам безопасности маленьких пассажиров очень большое внимание

Ко Дню защиты детей портал Авто Mail.ru опросил шесть тысяч автомобилистов-родителей и выяснил, знают ли они, как правильно перевозить детей в машине. Большинство респондентов (98%) перевозит маленьких пассажиров в собственном автомобиле, оставшиеся используют для этого такси или каршеринг.

На вопрос с множественным вариантом ответа 60% принявших участие в опросе Авто Mail.ru ответили, что они являются родителями детей в возрасте от 1 до 7 лет, еще 40%  – детей от 7 до 12 лет. 7 и 11 процентов респондентов сообщили, что их детям до 1 года или больше 12 лет соответственно.

Большинство родителей (67%) отдает предпочтение автокреслам. Специальный удерживающий бустер используют 26% опрошенных. Только ремень безопасности при перевозке детей в автомобиле – 18% опрошенных. Адаптер ремня безопасности применяют менее 7% респондентов. При этом такие адаптеры были признаны ГИБДД даже более опасными, чем отсутствие каких-либо удерживающих устройств.

В ходе опроса Авто Mail.ru также выяснил, чем автомобилисты руководствуются при выборе детских удерживающих устройств. В вопросе с возможностью выбора нескольких вариантов ответа большинство респондентов указали, что после ключевого параметра «вес и рост ребенка» (78%) они учитывают результаты испытаний и краш-тестов автокресел (35%). Цена детского автокресла также очень важна для родителей – этот фактор указали 19% респондентов. Рейтинги на сайтах в интернете при выборе удерживающего средства изучают 17% опрошенных. А вот дизайн детского автокресла – наименее важный для автомобилистов-родителей параметр – за него проголосовали лишь 5% респондентов.

Важно, что автомобилисты при выборе автокресла или бустера для своего ребенка большинство респондентов (33%) сказали, что цена для них не имеет значения – то есть они обращают внимание на этот фактор, но при выборе удерживающего средства он не является решающим. Чуть меньше опрошенных (по 27%) – выбрали варианты до 10 000 и до 5 000 рублей. До 3000 рублей за автокресло готовы потратить 13% респондентов.

Заказывая такси для поездки с ребенком большинство опрошенных Авто Mail.ru (76%), обязательно указывают, что в машине должно быть детское автокресло или бустер. В случае если такси приезжает без удерживающего устройства, 64% респондентов отказываются от поездки и вызывают другой автомобиль.

В ходе опроса портал Авто Mail.ru задал вопрос на знание правил дорожного движения. На вопрос «Можно ли возить в машине 7-летнего ребенка без автокресла?»  57% пользователей ответили «Нельзя ни при каких условиях». При этом действующие ПДД допускают перевозку детей в возрасте 7 лет и старше на заднем сиденье с использованием только штатного ремня безопасности автомобиля.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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