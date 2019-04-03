План продаж автомобилей Suzuki на 2019 год

Компания Suzuki в 2019 году намерена существенно увеличить продажи в России и реализовать 8500 автомобилей

Решить эту серьезную задачу позволит вывод на рынок долгожданного и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда.

Рост продаж автомобилей Suzuki в России в 2018 году составил уверенные 20% и превзошел ожидания руководства компании. Такой результат демонстрирует правильность выбранного курса развития марки в России – укрепление позиций на рынке и подтверждение высокого статуса SUV-бренда. В 2018 году хозяев нашли более 6000 автомобилей Suzuki. По итогам мировых продаж японская компания вошла в ТОП-10 – удалось реализовать 3 046 585 автомобилей (данные JATO Dynamics).

Главными глобальными событиями 2018 года для компании стали премьеры долгожданных новинок: Suzuki New Vitara и Suzuki All-New Jimny. Обе новинки получили восторженные отзывы в СМИ, а модель Jimny еще до выхода на рынок попала в многочисленные конкурсы и рейтинги, в том числе претендует на победу в номинации «Мировой городской автомобиль года» и «Мировой дизайн года» по версии World Car Awards.

Выход на российский рынок внедорожника Jimny поможет Suzuki реализовать в России 8500 автомобилей в 2019 году. Такую цифру в качестве главной задачи на текущий год назвал генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта на встрече с представителями СМИ в рамках официального запуска обновленного кроссовера Suzuki Vitara.

Модель появилась во всех дилерских центрах Suzuki в конце февраля. Кроссовер стал современнее, комфортнее, функциональнее, неукоснительно следуя за трендами. Основные изменения коснулись внешности автомобиля. Vitara – самый продаваемый автомобиль в модельной линейке Suzuki. В 2018 году было реализовано 4192 Vitara.

Весна станет для Suzuki богатой на различные события. Запланирован целый ряд ярких мероприятий, в том числе выход на рынок очередной лимитированной серии одной из самых популярных моделей марки в коллаборации с другим мировым брендом.