Первый малолитражный автомобиль в Германии был выпущен 50 лет назад: Audi 50 Audi 50

«Мини Ауди» послужил образцом для VW Polo

Всего в период с 1974 по 1978 год было построено 180 828 Audi 50

Появление Audi 50 было как раз вовремя: этот первый немецкий малолитражный автомобиль был выпущен в 1974 году, вскоре после начала нефтяного кризиса в 1973 году. Его экономичный расход топлива сочетался с инновационным дизайном: передний привод с поперечным расположением двигателя, двухдверный хэтчбек с просторным багажником и складывающейся спинкой, компактные внешние размеры, а также привлекательные ходовые качества. Кроме того, Audi 50 послужил прототипом для VW Polo, почти идентичного структурно, который был запущен через семь месяцев, используя синергию в рамках Volkswagen Group – уже заранее заложенный рецепт успеха полвека назад.

Audi 50

Его целью было быть современным и универсальным, новый Audi 50 должен был дополнить модельный ряд Audi 80 и Audi 100 в нижнем ценовом сегменте. Еще в 1970 году инженеры Audi NSU Auto Union AG начали работу над проектом под руководством технического директора Людвига Крауса.

Историческое изображение Audi 50 GL.

Разработчики Audi активно искали преемника для NSU, малолитражного автомобиля, производство которого подходило к концу. Их постоянная цель была ясна: «Современный автомобиль должен соответствовать сегодняшним требованиям», как указано в манифесте дизайна Audi 50. Ключевым фактором успеха стало решение о размещении двигателя поперечно. Это позволило инженерам из Ингольштадта создать автомобиль с просторным салоном, несмотря на его относительно небольшую общую длину в 3,49 метра.

Audi 50 во время презентации средствам массовой информации летом 1974 года.

Были выпущены две версии этого «мини-Audi», весившие всего 685 килограммов: Audi 50 LS с мощностью 50 л.с. и Audi 50 GL с мощностью 60 л.с., обе с двигателями объемом 1,1 литра. Audi 50 LS развивала максимальную скорость 142 км/ч, а Audi 50 GL — 152 км/ч. Модель с мощностью 50 л.с. работала на обычном бензине, в то время как более мощная версия с 60 л.с. требовала использования супербензина. В 1977 году последняя была заменена новым двигателем объемом 1300 куб. см, который также работал на обычном бензине.

Audi 50 – модель из исторической коллекции автомобилей Audi.

Хартмут Варкусс, ранее проектировавший Audi 80, был ответственен за внешний вид Audi 50. Компания Warkuß создала элегантную форму, стойкую к времени, что стало результатом творчества Людвига Крауса.

Audi 50 во время презентации средствам массовой информации летом 1974 года.

Летом 1974 года, группа специалистов из Ингольштадта представила Audi 50 мировым СМИ на Сардинии. Впервые этот автомобиль появился у дилеров 26 октября: Audi 50 LS продавался за 8 195 немецких марок, а Audi 50 GL — за 8 510 немецких марок. “Мини-Ауди” был спроектирован и разработан сначала в Неккарзульме, затем в Техническом центре развития в Ингольштадте и собирался на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Так называемый рентгеновский рисунок Audi 50.

К 31 марта 1975 года с конвейера в Вольфсбурге сошли 43 002 экземпляра Audi 50, когда началось производство почти идентичного VW Polo. Производство Audi 50 завершилось летом 1978 года, и к тому моменту было выпущено 180 828 машин. С этого времени Audi сконцентрировалась на автомобилях среднего и высокого класса. Несмотря на то, что Audi 50 продержалась всего несколько лет, она заложила основы сегмента малолитражных автомобилей в структуре концерна Volkswagen. Впоследствии были выпущены миллионы автомобилей VW Polo различных поколений.