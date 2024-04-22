Tesla отзовет 3878 Cybertruck

Tesla объявила о отзыве 3878 экземпляров Cybertruck, чтобы исправить проблему с накладкой педали акселератора, которая может оторваться и застрять во внутренней отделке, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) в пятницу.

Согласно уведомлению регулятора, застрявшая педаль акселератора может привести к непреднамеренному ускорению автомобиля, что повышает риск аварии. Tesla начала поставки своего электрического пикапа Cybertruck в конце прошлого года после двухлетней задержки из-за производственных проблем и ограничений в поставках аккумуляторов.

На фоне этой новости акции компании упали на почти 3% накануне пятничных торгов, что усилило пессимистическую динамику за последние пять сессий, в результате чего акции потеряли около 14%.

Tesla предоставит бесплатную замену или ремонт узла педали акселератора, а владельцы будут уведомлены об этом через письма, которые будут отправлены им по почте в июне, по информации от NHTSA.

Согласно отчету компании по управлению отзывами BizzyCar, в первом квартале 2024 года у Tesla было три отзыва, затронувших около 2,4 миллиона автомобилей. Однако, большинство проблем, связанных с отзывами Tesla, обычно решаются через беспроводные обновления программного обеспечения.

В феврале Tesla отозвала около 2,2 миллиона автомобилей в США из-за неправильного размера шрифта на сигнальных лампах, и регулирующие органы США повысили статус проверки автомобилей компании по поводу потери гидроусилителя рулевого управления до статуса инженерного анализа.