Сенатор от Огайо хочет, чтобы Байден навсегда запретил китайские электромобили в США

Председатель Банковского комитета Сената в четверг призвал президента Джо Байдена заблокировать доступ автомобилей китайского производства на автомобильный рынок США, что стало самым решительным призывом американского законодателя к действиям против китайских автопроизводителей.

«Я умоляю вас предпринять смелые, агрессивные действия и навсегда запретить электромобили, произведенные китайскими компаниями или любыми дочерними компаниями, которые они создают, чтобы скрыть их происхождение. Китайские электромобили представляют собой экзистенциальную угрозу для американской автомобильной промышленности». – написал в четверг Байдену сенатор США от штата Огайо, член Демократической партии Шеррод Браун, призывая к «оперативным» действиям.

Сенатор США от штата Огайо, член Демократической партии Шеррод Браун

Белый дом в четверг не дал никаких комментариев.

В марте Байден заявил, что политика Китая «может наводнить наш рынок транспортными средствами, создавая угрозу нашей национальной безопасности», и что он «не допустит, чтобы это произошло в мое время».

Комментарии Брауна, призывающие к постоянному запрету китайских электромобилей на рынке США, являются самыми сильными среди всех американских законодателей по этому вопросу. Другие призвали к введению высоких тарифов, чтобы не допустить попадания электромобилей в Соединенные Штаты.

В прошлом месяце Браун и сенаторы Гэри Питерс и Дебби Стабеноу из Мичигана – все из автопроизводящих штатов – призвали Байдена резко повысить импортные тарифы на китайские электромобили для устранения рисков национальной безопасности. Законодатели и адвокаты также выразили обеспокоенность по поводу того, что китайские автопроизводители могут собирать недорогие автомобили в Мексике, что позволит им претендовать на налоговые льготы США для электромобилей.

Представители автомобильной промышленности сообщили Reuters в феврале, что Байден рассматривает возможность повышения тарифов на китайские электромобили, и это письмо является последним проявлением растущего давления на Белый дом с требованием предпринять дальнейшие шаги по предотвращению импорта китайских автомобилей.

В марте Министерство торговли начало расследование того, представляет ли импорт китайских автомобилей угрозу национальной безопасности и могут ли быть введены ограничения из-за опасений, что «подключенные» автомобильные технологии могут подвергнуть риску данные американцев.

министр торговли США Джина Раймондо

«Мы делаем все возможное, чтобы выявить риски и предпринять любые действия, которые, по нашему мнению, касаются национальной безопасности. Если Китай субсидирует транспортные средства таким образом, что ставит американских рабочих в невыгодное положение, мы должны что-то с этим сделать» – заявила министр торговли Джина Раймондо агентству Reuters в прошлом месяце.

Два сенатора-республиканца также предложили законопроект, направленный на повышение тарифов на автомобили китайского производства, хотя в Соединенные Штаты импортируется относительно небольшое количество китайских автомобилей.

Посольство Китая в Вашингтоне не дало немедленных комментариев в четверг, но ранее отвергло призывы к повышению тарифов, заявив, что экспорт автомобилей Китая «отражает высококачественное развитие и сильные инновации обрабатывающей промышленности Китая».

В ноябре двухпартийная группа законодателей призвала торгового представителя США Кэтрин Тай повысить тарифы на китайские автомобили.