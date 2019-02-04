60-летний юбилей отмечает ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA OCTAVIA отмечает 60-летний юбилей: в январе 1959 года с конвейера в Млада-Болеславе сошли первые экземпляры легендарного автомобиля

Модельный ряд ŠKODA пополнился автомобилем со звучным именем OCTAVIA ровно 60 лет назад. Названием модель обязана латинскому слову «octavia», что в переводе означает «восемь»: она стала восьмой по счету моделью, выпущенной после Второй мировой войны. Кроме того, OCTAVIA была восьмым автомобилем за всю историю чешского бренда, оснащенным инновационной независимой подвеской, которую чешский бренд впервые представил в 1933 году. Первая двухдверная ŠKODA OCTAVIA сошла с конвейера завода в Млада-Болеславе в январе 1959 года и первые недели выпускалась бок о бок с предшественницами – ŠKODA 440 и ŠKODA 445. Под капотом автомобиля был установлен надежный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 л мощностью 29,4 кВт (40 л.с.). Он передавал тягу на задние колеса через четырехступенчатой механической коробки передач. Максимальная скорость достигала 110 км/ч, а расход топлива составлял всего 7,7 л на 100 км.

Эффектный обтекаемый кузов автомобиля впечатлял не меньше, чем его динамические характеристики. Технические инновации, включая переднюю ось с пружинной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости, делали OCTAVIA очень комфортной и простой в управлении. Также в 1959 году дебютировала более мощная версия OCTAVIA, которая получила название OCTAVIA SUPER: она оснащалась двигателем объемом 1,2 л мощностью 33 кВт (45 л.с.). Спрос на модель рос с каждым днем – как на родине марки, так и за рубежом. 10 марта 1960 года на международном автосалоне в Женеве была представлена спортивная версия ŠKODA OCTAVIA Touring Sport (TS). Она оснащалась двигателем мощностью 37 кВт (50 л.с.), позволявшим новинке развивать максимальную скорость более 130 км/ч. С этой моделью компания подала заявку в международную автоспортивную федерацию FIA на омологацию для участия в шоссейно-кольцевых и раллийных гонках в классе стандартных автомобилей. Так началась спортивная карьера OCTAVIA TS, которая ознаменовалась «хеттриком» на легендарном ралли Монте-Карло: модель побеждала здесь в своем классе в 1961, 1962 и 1963 годах. 11 сентября 1960 года в Брно публике был представлен универсал OCTAVIA COMBI, впервые оснащенный разделенной по горизонтали двухстворчатой дверью багажника. Несмотря на свои компактные внешние габариты, автомобиль с комфортом вмещал пятерых пассажиров и имел багажник объемом 690 л с погрузочной высотой всего 0,965 м. При сложенных спинках задних сидений объем увеличивался до 1050 л. Двухдверный седан выпускался вплоть до 1964 года: последний такой автомобиль – серая OCTAVIA SUPER – сошел с конвейера в Млада-Болеславе 11 апреля. Уже вскоре был представлен преемник модели, им стала совершенно новая ŠKODA 1000/1100 MB с несущим кузовом и заднемоторной компоновкой. Последняя OCTAVIA с кузовом универсал была собрана на заводе в Квасинах 21 декабря 1971 года. Всего с 1959 по 1971 год было произведено 360 000 ŠKODA OCTAVIA, включая 54 000 OCTAVIA COMBI. Мощная и надежная ŠKODA OCTAVIA стала основой для создания автомобилей в Новой Зеландии: в 1966 году в этой стране начался выпуск модели TREKKA, разработанной на укороченном шасси OCTAVIA SUPER в тесном сотрудничестве с чешским брендом. Этот популярный утилитарный автомобиль считается одним из дальних предков современной линейки SUV ŠKODA.

С появлением первой современной OCTAVIA название модели стало синонимом бренда ŠKODA. В 1992 году – вскоре после того, как чешская марка объединилась с концерном Volkswagen Group, – началась работа над созданием принципиально новой модели. Основываясь на современной технической платформе, шеф-дизайнер Дирк ван Брекель (Dirk van Braeckel) и его команда создали автомобиль с безошибочно узнаваемым дизайном.

Новая OCTAVIA дебютировала 4 апреля 1996 года и немедленно получила высшие оценки за активную и пассивную безопасность. Автомобиль отличался большим багажником, объем которого варьировался от 528 до 1328 л. Универсал OCTAVIA COMBI, еще более просторный и чрезвычайно успешный на европейских рынках, был представлен в марте 1998 года, а первая модификация OCTAVIA с полноприводной трансмиссией появилась в 1999 году. К ноябрю 2010 года чешский бренд выпустил 970 000 лифтбеков и более 470 000 универсалов первого поколения ŠKODA OCTAVIA. Второе поколение ŠKODA OCTAVIA, выпускавшееся с 2004 по 2013 год, продолжило успех: всего было выпущено 1,6 млн лифтбеков и 900 000 универсалов. Помимо еще большей функциональности, эту модель отличали инновационные технологии и оснащение, в том числе бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива и автоматическая коробка передач DSG с двумя сцеплениями. На сегодняшний день ŠKODA OCTAVIA третьего поколения остается бестселлером чешского бренда. Модель находится в производстве с ноября 2012 года, а в феврале 2017 года была полностью обновлена.

ŠKODA OCTAVIA уверенно занимает свое место на многих мировых рынках. Лучшим доказательством этому служат 6,5 млн автомобилей этой модели, выпущенных с 1959 года. Помимо основного завода в Млада-Болеславе, OCTAVIA выпускается в Китае, России, Индии, Казахстане и Алжире.