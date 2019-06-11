Ян Каллум заслуженно удостоен звания Командора ордена Британской империи

Ян Каллум, главный дизайнер бренда Jaguar, удостоен звания Командора ордена Британской империи в знак выдающихся заслуг в автомобильной индустрии.

Одно из самых почетных государственных званий отмечает значительный вклад Яна в автомобильный дизайн за четыре десятилетия его невероятной карьеры.

Ян Каллум: «Для меня невероятная честь получить звание Командора ордена Британской империи. Всю свою жизнь я посвятил дизайну автомобилей, и мне посчастливилось построить карьеру именно в той сфере, которая приносит мне удовольствие, и поработать с множеством невероятно талантливых людей. Одними из главных своих достижений я считаю полную трансформацию дизайна Jaguar за последние 20 лет и создание первого электрического кроссовера Jaguar I-PACE, победителя премии «Автомобиль года 2019» сразу в трех номинациях. За все это я в первую очередь благодарю мою команду, потому что оказанная мне честь – это признание успеха, которого мы добились вместе».

Первые 12 лет своего профессионального пути Ян провел в дизайн-студии Ford, где работал над созданием Escort RS Cosworth и концепт-кара Ghia Via. Затем стал главным дизайнером TWR Design, где отвечал за такие модели как Aston Martin DB7, Vanquish и DB9.

С момента начала своей работы в Jaguar в 1999 году, Ян Каллум собрал команду настоящих профессионалов мирового уровня, разработал новую дизайн-философию и подарил миру британские автомобили, завоевавшие множество международных наград. Среди них F-TYPE – первый двухместный спорткар от Jaguar, выпущенный с момента завершения производства E-type – а также седаны XE, XF и XJ и первые SUV бренда – F-PACE, E-PACE и недавно представленный полностью электрический I-PACE. Последний в апреле этого года был признан «Лучшим автомобилем года 2019», а также завоевал титулы «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший зеленый автомобиль года».

Ян Каллум заслужил признание одного из лучших автомобильных дизайнеров в мире и в 2005 году он получил титул Royal Designer for Industry от Королевского общества искусств (RSA), а в 2014 году был удостоен медали Минервы – высшей награды Профессионального сообщества дизайнеров, вручаемой за достижения в области дизайна.