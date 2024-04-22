Встреча культурных путей: Hongqi и ММОМА представляют выставку «Шелковый путь»

Специальный проект «Шелковый путь», представленный совместно Hongqi и ММОМА, входит в программу монографической выставки «Солнечный сад» Зураба Церетели. Этот проект, основанный на глубоких исторических и культурных связях, раскрывает суть великого Шелкового пути, который в древности соединял Восточную Азию и Средиземноморье. На его протяжении культуры востока и запада переплелись, создавая уникальные артефакты и идеи.

Hongqi, китайский автомобильный бренд, и ММОМА, главный музей современного искусства в Москве, объединились для воплощения этой идеи. Они представляют работы молодых художников Анастасии Артемовой и Миши Most, которые через свои творческие произведения продолжают рассказывать о том, как прошлое влияет на настоящее и формирует будущее.

Центральным элементом выставки стала скульптурная работа «Шелковый путь», созданная Зурабом Церетели. Эта композиция символизирует идею непрерывного движения времени и эволюции культуры. Ее первая версия была представлена в Пекинском Национальном художественном музее в 2023 году и стала частью его коллекции. Теперь она представлена в ММОМА в новом контексте, углубляя понимание связей между историей, философией и современностью.

Работы Артемовой и Most дополняют общий контекст выставки. Артемова в своем диптихе иллюстрирует эволюцию бренда Hongqi, от его классических моделей до новейших разработок, подчеркивая сохранение его уникальных черт и современные технологии. В своей инсталляции Most представляет аллегорические символы прогресса, которые, подобно «проекции будущего», обретают форму только под воздействием света и движения зрителя.

Проект олицетворяет собой синтез традиций и инноваций, истории и современности. Он приглашает зрителей к погружению в исторические корни и культурные ценности, которые продолжают влиять на современный мир. Выставка «Шелковый путь» будет открыта с 26 апреля по 22 сентября 2024 года в главном музейном здании ММОМА по адресу ул. Петровка, д. 25.