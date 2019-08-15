Как в Беларуси контролируют соблюдение скоростного режима иностранцами

«Был один водитель — за два месяца 320 раз попался на камеру». Как за скорость штрафуют водителей авто с иностранными номерами

Сайт Оnliner поделился рассказом, характеризующим ситуацию на дорогах в Беларуси.

Белорусы отлично знают, как в стране осуществляется контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах. Все чаще штрафует автоматика: превысил, камера щелкнула — идешь, забираешь «письмо счастья» из почтового ящика. Счастья никакого, так, одно название.

На этом фоне автомобили с иностранными номерами, лихо разгоняющиеся по трассам, притягивают к себе взгляды. «Конечно, им-то штрафы не приходят», — подумает кто-то. Оказывается, неправда. Данные собираются, и прежде чем покинуть территорию страны, иностранный водитель может получить весьма крупный счет, который ему придется оплатить.

Как ведется контроль за иностранными автомобилистами? Мы отправились в ночной рейд с ГАИ, чтобы узнать это.

Ночной рейд с ГАИ:

Контроль за иностранными водителями

Вечерами в Минске красиво: солнце садится куда-то за спальные районы, на пустынных проспектах никто и никуда не торопится — лето. Мы занимаем позицию на площади Калинина, напротив памятника: несколько экипажей ГАИ и странного вида микроавтобус СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». На нем камеры и антенны, а внутри — специалисты, которые знают все о том, как гости республики вели себя здесь за рулем.

ГАИ на этой неделе усилила контроль на дороге: проверяют, пройден ли техосмотр, соблюдаются ли другие требования Правил дорожного движения.

— Мы, как представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», привлечены со своим транспортным средством специального назначения для оказания помощи по выявлению нарушителей на транспортных средствах, зарегистрированных за пределами республики, — пояснил Алексей, начальник отдела по работе с нерезидентами.

Как это работает

Когда на камеру фотофиксации попадает автомобиль с белорусскими номерами, уполномоченные специалисты по номеру могут определить личность владельца, его адрес. Уведомление придет ему по почте. Но что можно сказать о машине с иностранным номером? Кому и куда в этом случае слать «письмо счастья»?

— Наша задача — распознать в транспортном потоке автомобиль, за которым зафиксированы нарушения скоростного режима, чтобы затем привлечь водителя к установленной законодательством ответственности, — говорит Алексей.

На некотором удалении от микроавтобуса на обеих сторонах проспекта установлены специальные камеры, которые сканируют весь транспорт, движущийся по проспекту. Номера распознаются и сравниваются с базой данных.

Если автомобиль предполагаемого нарушителя выявлен, информация о нем сразу же передается сотруднику ГАИ, который останавливает эту машину. После чего водителю объяснят, почему его остановили, сколько нарушений за ним числится и каким образом он может оплатить свой штраф.

Селфи с BMW 777

Это рассказывать долго, а происходит все очень быстро. Приходит информация о черном BMW 7-Series с российскими номерами (777-й регион — Москва). Водитель предъявляет документы, его просят пройти в микроавтобус для дальнейшего разбирательства. Пассажирку этой машины, похоже, происходящее ничуть не смущает, и она принимается делать эффектные селфи.

Водителю BMW тоже показывают фотографии. Там его автомобиль, за которым числится десять фактов превышения скорости, зафиксированных камерами, работающими в автоматическом режиме. Правда, есть одна особенность: машина зарегистрирована на юридическое лицо. А привлечь к ответственности за превышение скорости можно либо владельца, либо непосредственно водителя, если доказано, что он управлял транспортным средством в момент совершения правонарушения.

Доказать удается только один факт из десяти, водитель и не спорит, спокойно оплачивая штраф.

Два микроавтобуса, четыре стационарных пункта контроля

Это арсенал СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» для осуществления контроля за иностранными водителями. Микроавтобусы мобильны и курсируют по стране. Тот, что мы застали на площади Калинина, совсем недавно прибыл из Бреста, второй в это время находится в Ошмянах. Еще функционируют четыре стационарных пункта, все по понятным причинам расположены на основных трассах и приближены к государственной границе.

Один из таких пунктов контроля и оплаты расположен в районе населенного пункта Колосово недалеко от Столбцов (трасса М1, Брест — Минск — граница России), другой находится в Дубровенском районе, в деревне Редьки (также М1), третий — поселок Лиозно (райцентр в Витебской области рядом с российской границей), четвертый — в деревне Федьковичи (трасса М1 ближе к Бресту).

Стационарные пункты работают по тому же принципу, что и мобильные, причем круглосуточно.

— Под контролем находятся основные транспортные артерии для того, чтобы выявлять как можно большее число нарушителей. Безнаказанности быть не должно, это даже нечестно по отношению к белорусским водителям — ведь в их случае каждый зафиксированный факт нарушения приводит к соответствующим последствиям, — отметил представитель СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Чаще других нарушают водители из России и Польши

Да, такой вот любопытный факт. Причем что касается гостей из России — их лидерство, можно сказать, предсказуемо. Как минимум потому, что машин с российскими номерами в процентном соотношении гораздо больше на наших дорогах, чем любых других иностранных авто.

Польскую репутацию портят водители-дальнобойщики, которые также встречаются в Беларуси часто. Едет такая фура по М1, торопится и собирает штрафы. Впрочем, попадаются и водители из Германии, Франции — отовсюду.

О, снова остановили российскую машину на площади Калинина — Hyundai. Водитель уходит в микроавтобус, через некоторое время возвращается за руль с уже распечатанными постановлениями — штраф оплачен.

Вообще, в базе данных, которой располагает СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», на данный момент числится порядка 240 000 фактов превышения скоростного режима автомобилями иностранной регистрации, за которые водители пока не понесли ответственность. Огромное число, согласитесь.

При этом, как рассказал Алексей, по действующему законодательству иностранца к ответственности за превышение скорости можно привлечь только в том случае, если с момента фиксации правонарушения прошло не более двух месяцев. Все более ранние факты, получается, «сгорают».

Иначе говоря: 240 000 — это только за два летних месяца, представляете?

База данных появилась и у сотрудников ГАИ

— Почему бы не осуществлять такой контроль в пограничных пунктах пропуска? Это кажется логичным. — Представьте, насколько тогда увеличится время оформления каждого автомобиля, очереди на границе станут еще длиннее, причем страдать в итоге будут все: и нарушители, и дисциплинированные граждане. Наверное, это все же не совсем правильно, — пояснил Алексей.

Зато он рассказал вот что: уже разработано программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать работу инспектора. Работа осуществляется через планшет, информация считывается с документов и вносится в протокол вместе со сведениями о совершенных правонарушениях.

Водителю остается оставить подпись прямо на экране планшета. Документ отправляется на печать — получите. На все уходит несколько минут, тогда как раньше приходилось оформлять это вручную, после чего документы отправляли в отдел административной практики ГАИ.

100 планшетов с этим программным обеспечением уже поступили в распоряжение инспекторов. Всего Госавтоинспекции передадут 500 таких планшетов. Предполагается, что каждый экипаж получит доступ к базе данных правонарушений, совершенных водителями автомобилей с иностранными номерами, соответственно контроль за такими транспортными средствами станет более плотным.

Рекорд — 320 нарушений, сумма штрафа — порядка 8 тыс. долларов в эквиваленте

Наверное, водитель на автомобиле с иностранными номерами до последнего надеется, что сможет пересечь границу и не попасться. Как иначе объяснить такое количество нарушений? Но бывает, что даже с не самыми крупными белорусскими штрафами такая безответственность неслабо бьет по кошельку.

— В прошлом году был остановлен водитель, на счету которого было 320 зафиксированных фактов превышения скоростного режима на территории Беларуси. Суммарный штраф составил порядка 8 тысяч долларов в эквиваленте, — рассказал Алексей.

320 — это только за два месяца, за которые штрафуют. Так-то водитель катался по Беларуси примерно полгода, не особо посматривая на знаки ограничения скорости. В общей сложности за этот период где-то 800 раз попадался на камеру.

Кстати, иностранца в этом случае попросят оплатить штраф на месте, что толку выдавать ему постановление: уедет с ним за границу на два месяца, да и всё. Оплата возможна и наличными, и карточкой, но очевидно, что крупной суммы на оплату штрафа при себе у водителя может и не быть. Как поступают тогда?

Меры воздействия бывают различные: например, временно изымают водительское удостоверение, которое возвращают после оплаты штрафа. Либо на имущество накладывается арест, составляется опись, подписывается акт. Одно условие: стоимость арестованного имущества не должна превышать сумму наложенных штрафов.

Но куда чаще за водителем числится один-два штрафа: где-то недоглядел, поторопился. Сталкиваясь с необходимостью платить штраф, люди ведут себя по-разному: кто-то и с десяток штрафов оплатит спокойно, а кто-то и из-за одного будет ругаться до последнего, хотя чего ругаться, когда перед глазами фотография с хорошо знакомым автомобилем.

Тем временем к микроавтобусу идет очередной водитель (на знаке 178-й регион — Санкт-Петербург). С водителем идет девушка. У нее испуганный вид, он смущенно улыбается.

— За рулем она была, но это я превышал, — с ходу говорит парень. — Кто владелец транспортного средства? — Тоже я. — Присаживайтесь.

Размер штрафов и радость европейца

Не важно, гражданин Республики Беларусь или нет, а за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, предусмотрен штраф, размер которого зависит от того, насколько была превышена скорость (ст. 18.13 Кодекса об административных правонарушениях).

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (12 рублей 75 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (51 рубль) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (102 рубля) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (153 рубля)

Запомнили размер штрафов? А теперь вот вам история о счастливом европейце. Останавливают на площади Калинина автомобиль Subaru Forester с эстонскими номерами, водителя просят пройти в микроавтобус, где ему сообщают, что за ним числится неоплаченный штраф за превышение скорости на дорогах Беларуси.

Водитель огорчается, эмоционально общается с кем-то по телефону на эстонском языке, хватается за голову. При этом превышение у него небольшое — до 20 км/ч.

— А разве фиксируется превышение до 20 км/ч? — В Беларуси фиксируется от 10 км/ч.

Эстонец огорчается еще больше. Выносится постановление, он расписывается, получает бумагу.

— Размер штрафа — половина базовой величины, 12 рублей 75 копеек. — Это в какой валюте? — не понимает эстонец. — Белорусские рубли — BYN. 5 евро в эквиваленте

В машину за бумажником эстонец бежал почти радостно, на лице совершенно точно угадывалась сдержанная улыбка.

— В Эстонии, наверное, штрафы за скорость побольше, чем в Беларуси? — спросили мы его позднее. — Да, гораздо. Минимальный — 120 евро. А могут быть и 400 евро, и 800, и даже больше тысячи!

Да уж, что на этом фоне какие-то 5 евро — большая чашка капучино где-нибудь в центре Таллина?

История наша. Статистика за ночь

В нашу реальность вернула «Волга» с белорусскими номерами и надписью «СССР» на рамке. Ее остановили, кажется, для проверки все того же техосмотра. Она остановилась и заглохла. Пришлось водителю лезть под капот. Машина завелась, хоть и не сразу: что поделать, советская классика.

Госавтоинспекция продолжает интенсивный контроль на дорогах, работа ведется совместно с сотрудниками «Белтехосмотра». Той же ночью, к примеру, мы ездили на МКАД, где в Московском районе проводилось специальное комплексное мероприятие, направленное на выявление нарушений Правил дорожного движения.

О том, как проводится контроль за прохождением техосмотра, мы рассказывали недавно в большом репортаже, поэтому сейчас только цифры. За ночные часы в рамках спецмероприятия на МКАД было зафиксировано 137 фактов нарушения Правил дорожного движения, 115 из которых касались непройденного техосмотра. Оцените масштаб: за этот же период там задержали только двух «бесправников», пьяных за рулем и вовсе не было.