Toyota Camry в новой специальной версии S-Edition

Начался прием заказов на ограниченную серию Toyota Camry S-Edition – самую дерзкую версию модели за всю историю в России

Восьмое поколение Toyota Camry, построенное на базе TNGA, получило лучший набор потребительских качеств в сегменте: превосходную управляемость, высочайший уровень комфорта и оснащения, бескомпромиссную надежность и безопасность. Новая версия S-Edition добавляет бестселлеру уникальный дерзкий стиль, который позволит покупателю подчеркнуть индивидуальность и выделиться в потоке. Специальная серия модели нацелена на современных покупателей, которые выбирают автомобили под стать их динамичному образу жизни, включающему не только деловые поездки, но и активный спортивный досуг.

Toyota Camry S-Edition доступна в двух вариантах исполнения кузова – полностью черном и двухцветном. В двухцветной версии основным цветом является «белый перламутр», а стойки и крыша автомобиля окрашены в «черный металлик». Дополнительно в черный цвет окрашены боковые молдинги на дверях, корпуса боковых зеркал заднего вида, нижняя решетка радиатора и аэродинамичный спойлер на крышке багажника. Специальные накладки на передний и задний бампер с красными акцентами придают облику спортивный вид, а завершает динамичный образ полностью светодиодная передняя и задняя оптика в сочетании с черной окантовкой задних фонарей. Еще одной отличительной особенностью являются 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски специального дизайна и логотип S-Edition на кузове.

В интерьере Camry S-Edition спортивный характер подчеркивает особый дизайн сидений с красными вставками и прострочкой того же оттенка. Также прострочка обрамляет передний подлокотник и центральную панель.

Модель в версии S-Edition оснащена экономичным и надежным двигателем 2,5 литра, пользующимся заслуженной популярностью на российском рынке. В 2019 году на комплектации Toyota Camry с двигателем 2,5 литра пришлось 37% совокупных продаж Toyota Camry (25 421 автомобиль).

Новая версия Toyota Camry получила широкий спектр современных опций в оснащении. Для комфорта в повседневной эксплуатации Camry S-Edition комплектуется электрорегулировками водительского сиденья в 8 направлениях, функцией бесключевого доступа Smart Entry, камерой заднего вида с динамической разметкой, полным «зимним пакетом», включающим в себя подогревы рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений.

За активную безопасность модели отвечает комплекс систем Toyota Safety Sense 2.0. В состав комплекса входят системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, система автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках.

Впервые в оснащение Camry в версии S-Edition входит уникальный противоугонный идентификатор T-Mark. Начиная с января 2020 года, данное решение применяется на всех комплектациях Toyota Camry и RAV4, а в будущем появится и на других моделях Toyota в России. Идентификатор T-Mark представляет собой специальную маркировку множества элементов кузова незаметными микроточками с PIN-номером, который виден только при 60-кратном увеличении, защищен от подделки и удаления и соответствует VIN-номеру конкретного автомобиля. Проверить соответствие номеров PIN и VIN можно на специальном сайте. T-Mark позволяет идентифицировать автомобиль и его законного владельца даже при подделке VIN-номера, что радикально снижает интерес угонщиков к модели. Благодаря внедрению этой опции при оформлении страхового полиса КАСКО в компании «Ингосстрах» покупателям Toyota Camry S-Edition будет доступна скидка до 10% по риску «Угон».