General Motors открыл новый дилерский центр в Казахстане

Первый дилерский центр Cadillac Almaty, реализующий Cadillac и Chevrolet, появился в Казахстане

General Motors Россия и первый официальный дилер Cadillac и Chevrolet в Казахстане Orbis Auto открыли новое пространство – Cadillac Almaty. Инвестиции в проект составили более $4 млн. Общая площадь – 1312 кв.м.

Новый автосалон Cadillac Almaty спроектирован и построен в соответствии с новыми стандартами бренда Cadillac и представляет собой торгово-технический центр премиальных автомобилей Cadillac и Chevrolet североамериканской сборки с полным спектром услуг. Все специалисты центра Cadillac Almaty прошли обучение в GM для обеспечения максимально высокого уровня сервиса по всем пунктам, связанным с продажей и обслуживанием автомобилей.

В новом дилерском центре предусмотрены программы трейд-ин и программы операционного и финансового лизинга для корпоративных клиентов. Orbis Auto также активно работает над улучшением условий розничного автокредитования. Так, отличительной особенностью Cadillac Almaty является возможность приобретения автомобилей в рассрочку под 0% годовых. В планах автосалона реализовать до 200 автомобилей Cadillac и Chevrolet до конца года.

«Развитие брендов Cadillac и Chevrolet на рынках СНГ, в частности в Казахстане, является одним из основных приоритетов для нашей компании. Мы рады, что открытие нового пространства состоялось совместно с нашим долгосрочным и надежным партнером – группой компаний Orbis Auto. За время сотрудничества Orbis Auto зарекомендовал себя одним из самых успешных игроков автомобильного рынка в Казахстане, уделяя пристальное внимание контролю качества обслуживания своих клиентов. Именно вопрос качества предоставляемых услуг является ключевым для компании General Motors во всем мире», – комментирует Эктор Вилларреал, Генеральный директор GM Россия. Председатель совета директоров ГК Orbis Kazakhstan Фаррух Махмудов отметил: «Мы счастливы и горды представить на рынке Казахстана легендарный американский бренд с богатой историей и традициями. За более чем вековую историю существования Cadillac его имя стало символом комфорта и надежности, воплощенных на самом высоком технологическом уровне. Мы уверены, что открытие нового дилерского центра Cadillac Almaty позволит бренду укрепить позиции и расширить свое присутствие на рынке Казахстана».

Центр Cadillac Almaty размещает весь модельный ряд General Motors, представленный в Казахстане во всех комплектациях: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse. В 2019 году модельный ряд пополнит спортивное купе Chevrolet Camaro, премьера которого прошла на открытии дилерского центра. А на 2020 год намечено пополнение модельного ряда семейства премиальных кроссоверов Cadillac.

Дилерский центр Cadillac Almaty входит в состав Orbis Auto – автомобильного подразделения группы компаний Orbis Kazakhstan. Открытие следующего дилерского центра Cadillac запланировано на конец 2020 года в столице Нур-Султан.

Более подробную информацию о модельных рядах Cadillac и Chevrolet, представленных в Cadillac Almaty, можно найти на сайте: https://cadillac-almaty.kz/