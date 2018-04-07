Фото нового кроссовера Volkswagen Tayron утекли в Сеть 9

Фотографии нового кроссовера Volkswagen для китайского рынка утекли в сеть.

Изображения были опубликованы изданием CarsNewsChina. Автомобиль получит название Tayron и будет представлен на автосалоне в Пекине в конце апреля. На местном рынке продажи машины начнутся во второй половине нынешнего года. Появится ли кроссовер в продаже в других странах пока неизвестно.

Новинка построена на базе Volkswagen Tiguan и получила агрессивный дизайн. Кроссовер, как сообщает Autonews, будут собирать на совместном предприятии в Китае FAW-Volkswagen. В Китае на данный момент продается стандартная версия Tiguan, а также модификация с удлиненной колесной базой, которая собирается в КНР.

Ранее в Пекине Volkswagen представил Touareg третьего поколения. Новинка ориентирована, прежде всего, на Китай, Европу и Россию. Продажи внедорожника начнутся в июле-августе 2018 г.