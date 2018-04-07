Фото нового кроссовера Volkswagen Tayron утекли в Сеть
9

Фото нового кроссовера Volkswagen Tayron утекли в Сеть
Апрель 07 08:09 2018

Фотографии нового кроссовера Volkswagen для китайского рынка утекли в сеть.

Изображения были опубликованы изданием CarsNewsChina. Автомобиль получит название Tayron и будет представлен на автосалоне в Пекине в конце апреля. На местном рынке продажи машины начнутся во второй половине нынешнего года. Появится ли кроссовер в продаже в других странах пока неизвестно.

Новинка построена на базе Volkswagen Tiguan и получила агрессивный дизайн. Кроссовер, как сообщает Autonews, будут собирать на совместном предприятии в Китае FAW-Volkswagen. В Китае на данный момент продается стандартная версия Tiguan, а также модификация с удлиненной колесной базой, которая собирается в КНР.

Ранее в Пекине Volkswagen представил Touareg третьего поколения. Новинка ориентирована, прежде всего, на Китай, Европу и Россию. Продажи внедорожника начнутся в июле-августе 2018 г.

На тему:
  Article "tagged" as:
TayronVolkswagen
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volvo начинает продавать автомобили через интернет

Volvo начинает продавать автомобили через интернет 0

Porsche открыла в Москве звуковую лабораторию

Porsche открыла в Москве звуковую лабораторию 0

Был Triton, стал новый Mitsubishi L200

Был Triton, стал новый Mitsubishi L200 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.