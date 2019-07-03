В руководстве компании Suzuki произошли кадровые перестановки

В руководстве компании Suzuki произошли кадровые перестановки
Июль 03 11:05 2019

Ирина Зеленцова назначена на должность Операционного директора Сузуки Мотор Рус.

Она будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с Генеральным директором.

Ирина Зеленцова с отличием окончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Получила дополнительное юридическое образование в Северо-западной Академии государственной службы, Mini-MBA при Московском Государственном Университете и изучала производственный менеджмент в Высшей Школе Экономики.

С 2008 года работает в Suzuki. Она начала карьеру в своем родном городе Санкт-Петербурге и активно занималась проектом по строительству завода в Шушарах. В скором времени переехала в Москву и начала работу в представительстве. В разное время И. Зеленцова занимала должности заместителя, а в дальнейшем и Руководителя отдела продаж. В ее сферу деятельности входил целый ряд процессов: работа с дилерами, оптимизация логистических процессов, согласование новых оптимальных способов доставки автомобилей, включая морскую и железнодорожную перевозки по России из Японии и Венгрии. Также Ирина курировала создание учебного центра, развитие системы работы с клиентами и клиентской службой.

С 2015 года Ирина Зеленцова полностью координировала работу подразделения по продажам новых автомобилей, а также логистику и маркетинг.

Многолетний опыт работы в компании позволил Ирине Зеленцовой в совершенстве овладеть знанием работы дистрибьютора изнутри, понимать потребности клиентов и дилеров, и как следствие реализовывать стратегию по улучшению деятельности компании и представленности бренда.

В зону ответственности Ирины Зеленцовой после назначения на должность Операционного директора будет входить: участие в планировании стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов Компании, разработка и внедрение планов по повышению эффективности экономической и производственной деятельности Компании, а также повышение операционной эффективности дистрибуции и дилерской сети бренда Suzuki в России.

«Клиенты, дилеры и сотрудники – фундамент дистрибьюторского предприятия, поэтому наша основная задача предоставление клиентам качественных современных надежных и ярких автомобилей, а также прибыльность бизнеса для всех вовлеченных сторон: учредители, дилеры, дистрибьютор, и стабильная работа команды импортера по обеспечению представленности бренда Suzuki на рынке России, Беларуси и Казахстана», – отметила Операционный директор Сузуки Мотор Рус Ирина Зеленцова.

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