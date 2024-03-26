Nissan создает кимоно для соперников Формулы Е

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Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Prix в Токио

На этой неделе важность для Nissan в Токио выходит на первый план, поскольку они являются единственной японской командой на старте гонки Формулы E. В честь своего дебюта на домашней трассе Nissan Formula E Team объединил усилия с японским дизайнером Дзюн Накамурой, чтобы создать уникальные кимоно, вдохновленные 11 командами, участвующими в чемпионате мира ABB FIA Formula E.

Следуя японскому принципу омотэнаси – искусству гостеприимства и принятия гостей с открытым сердцем, команда Nissan Formula E Team планирует подарить каждому из 10 членов команды кимоно, соответствующее цветам каждой из команд, приглашая их чувствовать себя как дома, но не слишком комфортно, во время напряженной борьбы за очки в чемпионате. Коллекция, созданная Дзюном Накамурой, будет представлена в день гонки на Tokyo E-Prix.

Родом из Киото и недавно представивший успешную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, получивший признание в Vogue & Elle, Накамура объединяет традиционные японские техники с современным дизайном. Для создания кимоно он сотрудничал с мастерами из Японии, чтобы вручную изготовить каждый уникальный наряд.

Выбор кимоно как символа был осознанным, поскольку эта традиционная японская одежда практически полностью безотходна, создаваясь из цельного куска ткани без отрезков. Это отражает стремление чемпионата мира ABB FIA Formula E к устойчивости, ставшей его фундаментальным принципом с момента его основания в 2020 году. Чемпионат инвестирует в сертифицированные проекты по защите климата для компенсации выбросов на всех гоночных трассах, делая его первым глобальным видом спорта с нулевым углеродным следом.

«Кимоно очень важно для японской культуры, поэтому просить разработать кимоно для такого культового японского бренда, как Nissan, очень волнительно. Моя связь с кимоно началась с раннего возраста, моя семья владела компанией по производству кимоно, и мой отец носил их на работу. В этой специальной коллекции мы стремимся показать гостеприимство Японии, поэтому я разработал кимоно, вдохновленные цветами команды и автомобилями». Дзюн Накамура, модельер и основатель JU-NNA