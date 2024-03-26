Nissan создает кимоно для соперников Формулы Е

Nissan создает кимоно для соперников Формулы Е
26 марта 20:11 2024

Руководитель команды Томмазо Вольпе призывает участников «устроиться поудобнее, но не слишком»

Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Pri в Токио.
Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Prix в Токио

На этой неделе важность для Nissan в Токио выходит на первый план, поскольку они являются единственной японской командой на старте гонки Формулы E. В честь своего дебюта на домашней трассе Nissan Formula E Team объединил усилия с японским дизайнером Дзюн Накамурой, чтобы создать уникальные кимоно, вдохновленные 11 командами, участвующими в чемпионате мира ABB FIA Formula E.

Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Pri в Токио.

Следуя японскому принципу омотэнаси – искусству гостеприимства и принятия гостей с открытым сердцем, команда Nissan Formula E Team планирует подарить каждому из 10 членов команды кимоно, соответствующее цветам каждой из команд, приглашая их чувствовать себя как дома, но не слишком комфортно, во время напряженной борьбы за очки в чемпионате. Коллекция, созданная Дзюном Накамурой, будет представлена в день гонки на Tokyo E-Prix.

Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Pri в Токио.

Родом из Киото и недавно представивший успешную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, получивший признание в Vogue & Elle, Накамура объединяет традиционные японские техники с современным дизайном. Для создания кимоно он сотрудничал с мастерами из Японии, чтобы вручную изготовить каждый уникальный наряд.

Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Pri в Токио.

Выбор кимоно как символа был осознанным, поскольку эта традиционная японская одежда практически полностью безотходна, создаваясь из цельного куска ткани без отрезков. Это отражает стремление чемпионата мира ABB FIA Formula E к устойчивости, ставшей его фундаментальным принципом с момента его основания в 2020 году. Чемпионат инвестирует в сертифицированные проекты по защите климата для компенсации выбросов на всех гоночных трассах, делая его первым глобальным видом спорта с нулевым углеродным следом.

Nissan создает индивидуальные кимоно для соперников Формулы E в преддверии домашнего этапа E-Pri в Токио.

«Кимоно очень важно для японской культуры, поэтому просить разработать кимоно для такого культового японского бренда, как Nissan, очень волнительно. Моя связь с кимоно началась с раннего возраста, моя семья владела компанией по производству кимоно, и мой отец носил их на работу. В этой специальной коллекции мы стремимся показать гостеприимство Японии, поэтому я разработал кимоно, вдохновленные цветами команды и автомобилями».

Дзюн Накамура, модельер и основатель JU-NNA

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с таким замечательным модельером, как Джун, чтобы приветствовать наших коллег по-настоящему аутентичным образом. Поскольку наше сердце и душа родом из Японии, первая гонка в Токио является чрезвычайно важным моментом для команды. После двух подиумов подряд мы уверены в себе, поэтому мы приглашаем наших соперников чувствовать себя комфортно, но не слишком комфортно на нашем домашнем E-Prix».

Томмазо Вольпе, управляющий директор и руководитель команды
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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