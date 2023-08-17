«Солнечный» юбилей Suzuki: пробег, вошедший в историю

55 лет назад, менее чем за 5 часов два эффектных спортивных автомобиля Suzuki Fronte SS 360 (LC10) стремительно «ворвались» в эпоху высоких скоростей. Легендарный пробег по Autostrada del Sole от Милана до Неаполя на весь мир прославил инновационные возможности субкомпактных автомобилей и бренд Suzuki. Пробег состоялся в ходе испытания нового модифицированного двигателя для модели Fronte 360, и его масштаб вполне может впечатлить даже современных автолюбителей. Только представьте: Италия, август, великолепная «Солнечная автострада» (Autostrada del Sole) длиной около 750 км соединяет города Милан и Неаполь; по всей её длине, за исключением поворотов и тоннелей, по две широкие полосы движения с каждой стороны; два уникальных автомобиля, два гонщика высшего класса и никакого ограничения скорости... А ведь шёл только 1968 год! Однако обо всём по порядку. Пусковым механизмом к легендарному пробегу, всемирной популярности и признанию, как уже не раз бывало в компании Suzuki, вновь послужили неординарные технические идеи и общественные тенденции, а именно: выпуск минивэнов, новаторское для того времени расположение мотора и привода и переход к производству легковых автомобилей. Suzulight Впервые субкомпактный автомобиль Suzulight с 2-тактным 360-кубовым двигателем увидел свет в октябре 1955 года. Часть Suzu в названии Suzulight была сокращением от Suzuki, а слово light подчёркивало и «лёгкость» автомобиля, и «яркость» его фар. С тех пор модельный ряд Suzulight претерпевал множество значимых изменений, зависящих в основном от экономических факторов и ожиданий потребителей. Изначально он включал седаны, лёгкие фургоны и пикапы, но к маю 1957 года Suzuki сосредоточилась на выпуске именно лёгких фургонов. Кроме того, автомобили в то время приобретались в основном для коммерческой деятельности, а грузовая промышленность дополнительно поддерживалась правительством. Поэтому, взвесив все факторы, Suzuki сократила линейку до одной модели – минивэна, который также мог служить пассажирским автомобилем, и в 1959 году выпустила Suzulight TL. Благодаря вместительному салону и багажному отделению в сочетании с мощным ускорением модификация TL обрела широкую популярность, а в апреле 1963 года ей на смену пришёл вариант Suzulight Van FE, в двигателе которого использовалась раздельная смазочная система Selmix. Вообще, Suzulight стал истинным символом новаторского духа компании, так как при разработке данной линейки Suzuki не ограничивалась общепринятыми знаниями, а вела активный поиск новой категории, попутно изобретая свежие технологические решения. Так в модели Suzulight появилась компоновка FF – «переднее расположение двигателя и передний привод». Fronte Название Fronte происходит от понятия frontier spirit («дух первооткрывателя», характерный для Suzuki) и названия уникальной компоновки «переднее расположение двигателя и передний привод» (FF). На момент запуска Fronte был единственным легковым автомобилем Suzuki, а в мае 1963 года его заменил значительно переработанный Suzulight Fronte FEA, прославившийся превосходной управляемостью и занявший 1-е, 2-е, 4-е и 8-е места в первой гонке Гран-при Японии на международной гоночной трассе Suzuka Circuit. В мае 1967 года Suzulight Fronte FEA был заменён на Fronte 360 (LC10), тоже ставший чрезвычайно популярным. Во время отгрузки на автовозы первой партии LC10 перед воротами завода в Хамаматсу собрались все сотрудники и провожали плоды своего труда во все уголки страны громкими аплодисментами. Рост продаж LC10 не заставил ждать и носил взрывной характер. Однако нет предела совершенству и «непокорный дух» Fronte стала «манить» скорость. Развитие сети скоростных автомагистралей по всему миру и в Японии спровоцировало возросший спрос на спортивные автомобили и Suzuki решила разработать версию двигателя для высокоскоростной модели Fronte 360, выпущенной в мае 1967 года. Компания планировала установить этот модифицированный двигатель на Fronte SS 360 (LC10) и выпустить его в октябре 1968 года. Пробег «на весь мир» Именно для проверки нового двигателя был организован беспрецедентный пробег Fronte LC10 SS по итальянской «Солнечной автостраде». В ходе испытаний двумя автомобилями Fronte LC10 SS управляли гонщики высшего класса: Стирлинг Мосс (Stirling Moss), всемирно известный автогонщик из Великобритании, и Мицуо Ито (Mitsuo Ito), японский мотогонщик международного класса из команды Suzuki. Испытания начались 12 августа 1968 года в 8:26. Два Fronte, промчавшись со средней скоростью более 125 км/ч, прибыли в Рим в 14:45. Новость быстро облетела весь мир: субкомпактный автомобиль, разработанный Suzuki, преодолел 550 км от Милана до Рима за поразительное время в 4 часа 27 минут и с невероятной средней скоростью 125 км/ч. В 18:35 два Fronte снова тронулись в путь, направляясь в Неаполь, и прибыли в свой конечный пункт назначения в 20:13. Автомобили преодолели всю «Солнечную автостраду» со средней скоростью 122,4 км/ч! Это событие не только «прогремело на весь мир», но и перевернуло общепринятые представления о возможностях субкомпактных автомобилей, наглядно показав высокие технические и скоростные качества Fronte SS 360 (LC10). Здесь подвиги стремительной Fronte не заканчиваются – в декабре 1968 года группа академических исследователей Азиатской шоссейной сети, взяв два автомобиля Fronte SS 360 (LC10) и один Carry Panel Van, отправилась в очередной пробег по «новому Шёлковому пути», охватывающему 14 стран и примерно на 40% состоящему из трудных грунтовых дорог, но это уже другая история Suzuki… Suzuki SuzulightSuzuki Fronte 360 Autostrada del SoleSuzuki Fronte 360Suzuki Fronte 360 купе Производство Suzulight на заводе 1955 г.Suzuki Suzulight седан Suzuki Fronte 360 Autostrada del Sole Rome