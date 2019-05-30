Команда Nissan e.dams продолжает успешно выступать в чемпионате Формулы Е

Команда Nissan e.dams продолжает серию успешных выступлений в гонках Формулы E. В прошедший уикенд Себастьян Буэми стартовал с поул-позиции и финишировал вторым на Гран-При Германии.

Второе место в этой гонке стало для Буэми первым подиумом в сезоне и уже третьим для команды Nissan e.dams. На предыдущем этапе в Монако его партнер по команде Оливер Роуленд так же стартовал с поул-позиции и финишировал вторым.

В рамках чемпионата Формулы Е Nissan демонстрирует свои достижения в области электромобилей, которые являются ключевой частью глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility.

Финишировав вторым в своей квалификационной группе, Буэми отправился в суперпоул, что позволило Nissan e.dams оставаться единственной командой нынешнего чемпионата, принимавшей участие во всех суперпоулах этого сезона.

В суперпоуле Буэми выложился по максимуму и заслуженно стартовал с первой позиции, сохраняя лидерство в гонке на первых пяти кругах. Позже он ненадолго спустился до третьего места, но, воспользовавшись дополнительной мощностью, полученной с помощью голосов фанатов в #FANBOOST, вышел на второе место.

Роуленд квалифицировался двенадцатым и на протяжении всей гонки на территории бывшего аэропорта Темпельхоф упорно боролся за позиции, финишировав в результате восьмым.

Получив за эту гонку 25 очков, команда Nissan e.dams откатилась в турнирной таблице на четвертую позицию, но оба её гонщика по-прежнему находятся в первой десятке личного зачета чемпионата.

«Мы гордимся нашим сегодняшним выступлением и очень рады за Себастьяна, которому во многих гонках этого сезона, к сожалению, просто не везло», – сказал Майкл Каркамо, глобальный директор Nissan по автоспорту. «Это отличный результат для Себастьяна, тем более что через несколько недель пройдет его домашняя гонка в Швейцарии. Вся команда очень рада результатам, которые мы показываем в квалификации, и мы постоянно ищем способы улучшить наши показатели в гонках. Второй подиум подряд показывает, что мы стабильно улучшаем наши позиции в чемпионате, и мы надеемся, что не за горами тот день, когда мы поднимемся на верхнюю ступеньку подиума».

Европейская часть сезона завершится гонкой по улицам Берна (Швейцария), которая пройдет 22 июня. Заключительный этап пятого сезона пройдет 13 – 14 июля в Нью-Йорке (США).