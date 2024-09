Самая аварийная улица Москвы за первое полугодие 2024 года

Компания «АльфаСтрахование» провела анализ данных по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) с участием своих клиентов в Москве и определила наиболее аварийные улицы внутри МКАДа за первое полугодие 2024 года. Согласно результатам исследования, самым аварийным участком стало Варшавское шоссе, которое не входило даже в топ-10 по аварийности в прошлом году. Для сравнения, в 2023 году лидером по числу ДТП был Ленинский проспект.

Как отмечается в пресс-релизе компании, увеличение количества автомобилей в Москве привело к росту аварийности на дорогах. В числе причин ДТП названы не только индивидуальные факторы, но и возросшее число аварий с участием такси и каршеринговых автомобилей. Кроме того, одной из частых причин происшествий стало усиление трафика в зонах проведения дорожных работ.

В пресс-релизе компании также подчеркивается, что изменения в организации дорожного движения на Варшавском шоссе стали одним из факторов, повлиявших на рост аварийности на этом участке. В первой половине 2024 года здесь произошло более 2% от общего числа ДТП в городе. Также отмечено, что масштабная программа реконструкции развязок на МКАД оказала влияние на увеличение числа аварий на основных магистралях, сопряженных с кольцевой автодорогой.

Вместе с тем, как указано в сообщении компании, в первом полугодии 2024 года наблюдалось снижение аварийности на некоторых ключевых улицах Москвы, таких как Проспект Мира, Профсоюзная улица и Кутузовский проспект, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Улица % от общего числа аварий с клиентами «АльфаСтрахование» в 2024 г. Улица % от общего числа аварий с клиентами «АльфаСтрахование» в 2023 г. Варшавское шоссе 2,12% Ленинский проспект 1,13% Дмитровское шоссе 1,68% Проспект Мира 1,05% Ленинградское шоссе 1,33% Ленинградский проспект 0,9% Каширское шоссе 1,27% Профсоюзная ул. 0,86% Ленинский проспект 1,19% Люсиновская ул. 0,78% Ленинградский проспект 1,14% Рязанский проспект 0,6% Проспект Мира 0,97% Проспект Вернадского 0,59% Волгоградский проспект 0,93% Кутузовский проспект 0,51% Профсоюзная ул. 0,84% Мичуринский проспект 0,49% Шоссе Энтузиастов 0,83% Севастопольский проспект 0,46% Самые аварийные улицы Москвы в первом полугодии 2023 и 2024 гг.

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line