Еще один новый электрический спорткар Porsche Taycan 4S

Совсем недавно, в сентябре, новый электрический спорткар Porsche отпраздновал сенсационную премьеру одновременно на трех континентах. Теперь компания представляет уже третью версию спортивного седана

Новая модель Taycan 4S предлагается с двумя разными вариантами батареи и, соответственно, с разным уровнем мощности – до 390 кВт (530 л.с.) с высокоэффективной батареей или до 420 кВт (571 л.с.) с высокоэффективной батареей Plus. Таким образом Taycan 4S становится базовой моделью данного модельного ряда Porsche вслед за презентацией Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Серийно автомобиль оснащается «одноярусной» батарей общей емкостью 79,2 кВтч. В качестве опции предлагается уже известная по Taycan Turbo S и Taycan Turbo «двухъярусная» высокоэффективная батарея Plus. Ее общая емкость составляет 93,4 кВтч.

Соответственно варьируются мощностные показатели и запас хода: в комплектации с высокоэффективной батареей Taycan 4S развивает мощность до 390 кВт (530 л.с.) в режиме Overboost. С высокоэффективной батареей Plus мощность автомобиля достигает 420 кВт (571 л.с.). С места до 100 км/ч Taycan 4S в обоих вариантах исполнения разгоняется за 4,0 секунды. Максимальная скорость также одинаковая – 250 км/ч. Запас хода с высокоэффективной батареей составляет до 407 километров, с высокоэффективной батареей Plus до 463 километров (в обоих случаях в цикле WLTP). Максимальная зарядная мощность (пиковая) – 225 кВт (высокоэффективная батарея) или 270 кВт (высокоэффективная батарея Plus).

Инновационные электродвигатели и динамичные ходовые качества

Фантастический разгон, типичная для спортивного автомобиля тяга и возможность длительного движения с высокой мощностью – всеми этими преимуществами Taycan обладает и новый 4S. Синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов на задней оси имеет активную длину 130 миллиметров и таким образом ровно на 80 миллиметров короче соответствующих электродвигателей в Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Импульсный инвертор на передней оси в Taycan 4S работает с токами до 300 ампер, а на задней оси – до 600 ампер.

Схема привода 4S с двумя синхронными электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов (по одному на передней и на задней оси, что обеспечивает полный привод) и двухступенчатой коробкой передач, установленной на задней оси, аналогична другим моделям семейства. Это касается и интеллектуального управления зарядкой, а также образцовой аэродинамики автомобиля с коэффициентом cw от 0,22, которая вносит значительный вклад в снижение расхода энергии и, следовательно, увеличение запаса хода. Неотъемлемыми чертами Taycan остаются четкий лаконичный дизайн экстерьера с генами Porsche и уникальный интерьер с комплексом широких дисплеев.

Лаконичный дизайн экстерьера с генами Porsche

Своим ярким и лаконичным дизайном Taycan провозглашает начало новой эры. Одновременно он несет в себе безошибочно узнаваемые гены Porsche. При взгляде спереди автомобиль кажется особенно широким и приземистым, с ярко выраженными крыльями. Силуэт задает спортивная ниспадающая линия крыши. Выразительные формы боковых поверхностей также придают автомобилю характерный вид. Узкая верхняя часть кузова, суженные задние стойки и широкие крылья подчеркивают типичную для Porsche мощную заднюю часть кузова. К этому добавляются инновационные элементы, такие как стилизованная под стекло надпись Porsche, интегрированная в светящуюся полосу в задней части кузова.

Отличить Taycan 4S от Turbo и Turbo S можно, в частности, по аэродинамически оптимизированным 19-дюймовым колесным дискам Taycan S Aero и красным тормозным суппортам. Другие особенности – новая геометрия нижней части переднего бампера, облицовка порогов и задний диффузор черного цвета. Светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) включены в базовую комплектацию.

Уникальный дизайн интерьера с комплексом широких дисплеев

Четко структурированный кокпит с абсолютно новой архитектурой также олицетворяет начало новой эры. Самую высокую точку спереди образует отдельная дугообразная панель приборов. Тем самым подчеркивается ориентированность на водителя. Центральный 10,9-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы и опциональный экран для переднего пассажира выполнены в едином дизайне Black Panel и образуют комплекс дисплеев за общим стеклом.

Базовая комплектация Taycan 4S предусматривает частичную кожаную отделку салона и комфортные передние сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой. Porsche впервые предлагает в Taycan вариант отделки, полностью выполненной без использования кожи. Компоненты отделки из инновационного материала вторичной переработки подчеркивают экологичный характер электроспорткара.

Централизованная система управления ходовой частью

Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. В Taycan 4S адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, включая электронную систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM), входит в базовую комплектацию.

На передней оси автомобиль оснащен тормозами с шестипоршневыми неподвижными суппортами и вентилируемыми чугунными дисками. Диаметр тормозных дисков составляет 360/358 миллиметров (спереди/сзади). На задней оси установлены четырехпоршневые суппорты. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет.

Taycan 4S можно заказать уже прямо сейчас, в России в дилерские центры автомобиль поступит осенью 2020 года. Цены в России начинаются от 7 793 000 рублей с учетом НДС.