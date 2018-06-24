Объявлены цены на новый BMW M2 Completition 15

BMW M2 Competition доступно к заказу в дилерских центрах BMW с 1 июля 2018 года.

Рекомендованная розничная цена спорткара в базовой комплектации – 4 290 000 рублей. В России автомобиль будет доступен в сочетании с локальным пакетом M Special, который в том числе включает в себя камеру заднего вида, комфортный доступ, электрорегулировку передних сидений с функцией «Память» для сиденья водителя, телефонию с возможностью беспроводной зарядки и аудиосистему Hi-Fi Harman Kardon. Стоимость пакета составляет 260 000 рублей.

По сравнению со стандартной версией BMW M2, модель Competition получила более мощный двигатель, оптимизированные настройки подвески, а также ряд элементов экстерьера и интерьера. Новый спорткар от подразделения BMW M GmbH оснащен шестицилиндровым рядным двигателем M TwinPower Turbo с двойным турбонаддувом, который развивает 410 л.с.

Максимальный крутящий момент 550 Нм доступен в диапазоне оборотов от 2350 до 5200 об/мин. За передачу мощности силового агрегата на колеса BMW M2 Competition отвечает 6-ступенчатая механическая коробка передач (входит в базовое оснащение) или 7-ступенчатая коробка передач М DCT c двумя сцеплениями и программой управления Drivelogic (доступна в качестве опции).

Система охлаждения двигателя заимствована от модели BMW M4, при этом ее эффективность увеличена за счет дополнительного радиатора охлаждения и крупных радиаторных решеток с двойными заслонками. BMW M2 Competition выполняет спринт с 0 до 100 км/ч всего за 4,2 с (за 4,4 с в случае версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач), а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver’s Package позволяет увеличить максимальную скорость еще на 30 км/ч.

Новые настройки подвески и системы рулевого управления соответствуют возросшему скоростному потенциалу BMW M2 Competition. Три режима M сервотроника, а также новые стабилизаторы поперечной устойчивости повышают точность управления. Этому способствует и повышенная жесткость передней части автомобиля, достигнутая за счет карбоновой распорки в подкапотном пространстве.

Дизайн интерьера BMW M2 Competition также передает характер истинного спорткара. Уже в базовом исполнении автомобиль имеет спортивные сиденья, обитые кожей Dakota черного цвета с контрастной синей или оранжевой строчкой. В качестве опции доступны новые сиденья M Sport. Их ковшеобразная форма обеспечивает идеальную эргономику и поддержку в режиме активного управления. Кроме того, сиденья M Sport отличает новый вариант обивки кожей Dakota с дизайнерской перфорацией подушки сиденья и подголовников, а также логотипы M2 с подсветкой. Ремни безопасности M, декоративные планки в цвете «Глянцевый Черный» и акцентные вставки цвета «Жемчужный Хром» входят в базовую комплектацию.

Новая приборная панель, выполненная по технологии Black panel, отличается красными стрелками, аналоговыми шкалами в стиле BMW M4, белой подсветкой, приветственной анимацией «M2 Competition» при включении, а также новым дизайном индикаторов.

В качестве опции в BMW M2 Competition доступна спортивная M тормозная система с фиксированными 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми суппортами сзади, украшенными логотипами М. Увеличенные передние тормозные диски лучше сопротивляются износу и делают процесс замедления еще более эффективным. Опциональные 19’’ новом дизайне с Y-образными спицами, выкрашенными в черный цвет, и разноразмерными шинами придают спорткару еще более яркий и динамичный образ.

Купе BMW M2 Competition дебютирует в России вслед за своим старшим собратом – спортивным бизнес-седаном BMW M5 Competition. Эти модели дали старт новой эре в линейке спортивных автомобилей баварского бренда. Отныне самые мощные и быстрые версии спорткаров, разработанных подразделением BMW M GmbH, будут представлены в качестве отдельных моделей.