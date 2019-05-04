Пешеходная 3D-разметка: теперь притормозит каждый

Дорожная 3D-разметка эффективно помогает бороться с превышением скорости в городе Медфорд штата Массачусетс

Среди нарушений ПДД, которые приводят к серьезным авариям с жертвами, самым опасным является превышение скорости. Например, в одном из исследований IIHS отмечалось, что увеличение скоростных лимитов привело к росту числа смертей на дорогах США.

К сожалению, далеко не все водители следят за тем, чтобы не превышать установленные ограничения скоростного режима. Такая картина наблюдается далеко не только в России. При этом чаще всего скорость превышают в городах. Особенно в их жилых районах, где в зоне пешеходных переходов попадаются знаки ограничения скорости до 20 км/ч. Зачастую мимо них водители проезжают с обычной городской скоростью 40 или 60 км/ч. Игнорируются также знаки «Stop» и прочие предупреждения, призванные спасти жизни пешеходов.

В городе Медфорд (штат Массачусетс, США) 10-летняя девочка по имени Иса предложила свое видение решения проблемы высоких скоростей на пешеходных переходах: трехмерная разметка, напоминающая больше не зебру, а лежащие на дороге бетонные блоки.

Пешеходный переход с 3D-разметкой оказался недорогим и эффективным решением, способным заставить водителей притормаживать и пропускать пешеходов, даже если перед этим они ехали с достаточно высокой для данного участка дороги скоростью.

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