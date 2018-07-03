Ток-шоу выдающегося футболиста Петера Шмейхеля и Георгия Черданцева состоялось в Hyundai Motorstudio 11

В Hyundai Motorstudio состоялось ток-шоу легендарного футболиста Петера Шмейхеля и Георгия Черданцева

Ток-шоу выдающегося футболиста Петера Шмейхеля и российского спортивного комментатора и журналиста Георгия Черданцева состоялось в Hyundai Motorstudio. Эта встреча стала третьей в серии ток-шоу со звездами футбола, организованной Hyundai Motor в рамках глобального сотрудничества с FIFA.

Участником ток-шоу в имиджевой галерее Hyundai на Новом Арбате 21, стр.1, приуроченного к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, стал легендарный экс-вратарь сборной «Манчестер Юнайтед», Чемпион Европы 1992 года, многократный чемпион Дании – Петер Шмейхель. Кроме того, Петер занимает седьмое место среди лучших вратарей XX века и входит в авторитетный список FIFA 100. В рамках встречи известный спортивный комментатор России, теле- и радиоведущий Георгий Черданцев обсудил с гостем события чемпионата, успехи футбольных команд.

В Hyundai Motorstudio представлены специально отобранные экспонаты из Музея мирового футбола FIFA™, в которых отражено наследие самой популярной игры на планете. Среди ключевых экспонатов – Кубок Жюля Риме, который будет находиться в пространстве Hyundai в течение всех дней работы экспозиции вплоть до 20 июля. Помимо этого, в галерее выставляется и Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™ — его можно будет увидеть 30 июня, а также 8 и 11 июля.

«Российская сборная хорошо себя проявила, показала отличную игру. Испанская команда, безусловно, сильная, но шансы на победу в 1/8 у России вполне высокие. Тем более, что матч будет проходить в Лужниках, при поддержке российских болельщиков», — сказал Петер Шмейхель.

Вечер закончился автограф-сессией, во время которой каждый гость галереи мог получить автограф легенды футбола и сфотографироваться на память.