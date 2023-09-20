Volvo: наш последний дизельный автомобиль будет выпущен в начале 2024 года Джим Роуэн, генеральный директор Volvo Cars

К 2030 году наш план состоит в том, чтобы продавать исключительно электрические автомобили, а к 2040 году наша цель – стать компанией, полностью сбалансированной с точки зрения климата. Это четкий план полной электрификации, который является одним из наиболее амбициозных среди всех автопроизводителей с долгой историей.

Для подчеркивания нашего стремления к этим целям, сегодня, в рамках Недели климата в Нью-Йорке, мы объявляем о прекращении производства всех моделей автомобилей Volvo с дизельными двигателями к началу 2024 года. После нескольких месяцев будет собран последний автомобиль Volvo с дизельным двигателем, что делает Volvo Cars одной из первых автопроизводителей с долгой историей, принявших такой решительный шаг.

Этот важный этап следует за нашим решением, принятым в прошлом году, о прекращении разработки новых двигателей внутреннего сгорания. В ноябре 2022 года мы продали нашу долю в Aurobay, совместном предприятии, которое ранее владело всеми нашими оставшимися активами по производству двигателей внутреннего сгорания. Теперь мы не вкладываем ни единого рубля из нашего бюджета в исследования и разработки новых двигателей внутреннего сгорания.

«Электрические силовые агрегаты — это наше будущее, и они превосходят двигатели внутреннего сгорания: они производят меньше шума, меньше вибрации, сокращают затраты на обслуживание для наших клиентов и обладают нулевыми выбросами выхлопных газов. Мы полностью сосредоточены на создании широкого портфолио полностью электрических автомобилей премиум-класса, которые соответствуют всем ожиданиям наших клиентов от Volvo и являются ключевой частью нашей реакции на изменение климата» — говорит Джим Роуэн, генеральный директор Volvo Cars

Необходимость срочных действий

Мы настойчиво поддерживаем процесс электрификации, так как это необходимо и правильно. Последний доклад Организации Объединенных Наций о глобальном климате подчеркнул критическую климатическую ситуацию, перед которой стоит человечество, и срочность необходимых действий.

“Сейчас, в этот критический момент для нашей планеты и будущего человечества, мир нуждается в лидерстве”, – подчеркнул Джим Роуэн. “Пришло время для промышленных и политических лидеров проявить решимость и мощь, разработав и внедрив сильные политики и меры по борьбе с изменением климата. Мы стремимся внести свой вклад и призываем наших коллег и политических лидеров со всего мира делать то же самое”.

Подчеркивая нашу позицию, директор по устойчивому развитию Volvo Cars, Андерс Керрберг, присоединится к мероприятию, проводимому Коалицией “Ускорение к Нулевым выбросам” (A2Z) в рамках Недели климата в Нью-Йорке в этом году. Коалиция A2Z, созданная на климатическом саммите COP27, представляет собой многоплановую платформу для сторон, подписавших Декларацию Глазго об автомобилях с нулевым уровнем выбросов, в которой мы также участвуем.

Платформа A2Z позволяет нам сотрудничать и согласовывать действия с другими участниками для достижения общей цели коалиции – “достижения 100% продаж новых автомобилей и фургонов без выбросов выхлопных газов к 2040 году, и не позднее 2035 года на основных рынках”.

Изменяющиеся перспективы

Наше решение полностью отказаться от дизельных двигателей к началу 2024 года отражает, насколько быстро меняется автомобильная промышленность и потребительский спрос в свете климатического кризиса.

Всего четыре года назад дизельные двигатели были основной составляющей нашего рынка в Европе, а также для многих других автопроизводителей. Большинство проданных нами автомобилей на континенте в 2019 году были оснащены дизельными двигателями, в то время как электрифицированные модели только начинали набирать популярность.

С тех пор ситуация существенно изменилась, и это связано с изменением рыночного спроса, строже регулируемыми нормами выбросов и нашим акцентом на электрификации. В настоящее время большая часть наших продаж в Европе приходится на электрифицированные автомобили – полностью электрические или гибриды с возможностью зарядки.

Уменьшение числа дизельных автомобилей на дорогах также благоприятно сказывается на качестве городского воздуха. Несмотря на то, что дизельные двигатели выбрасывают меньше CO2 по сравнению с бензиновыми, они выделяют больше вредных газов, таких как оксид азота (NOx), которые оказывают негативное воздействие на качество воздуха, особенно в городах.

Хотя наша собственная цель в области электрификации более амбициозна, мы надеемся, что наше решение отказаться от дизельных двигателей и наше участие в A2Z и других мероприятиях на Неделе климата в Нью-Йорке станут вдохновением для других компаний и их смелых шагов в борьбе с изменением климата”.