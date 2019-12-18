Skoda Octavia получила пять звезд Euro NCAP

Максимальные оценки для OCTAVIA: четвертое поколение бестселлера SKODA получило высший балл – 5 звезд – в рейтинге независимых краш-тестов Euro NCAP (европейской программы оценки новых автомобилей)

Таким образом, OCTAVIA была признана одним из самых безопасных автомобилей в компактном классе. Кроме того, оценка 88% за безопасность детей является одной из самых высоких за всю историю испытаний. Автомобили SKODA получают максимальные баллы в краш-тестах и устанавливают новые стандарты безопасности не в первый раз: пяти звезд Euro NCAP уже удостоены модели KODIAQ и KAROQ, городской SUV KAMIQ и компактный хэтчбек SCALA.

Кристиан Штрубе, член Совета директоров SKODA AUTO, ответственный за техническое развитие:

«Мы очень довольны оценкой, которую получила новая OCTAVIA. Это результат огромной работы, проделанной нами для достижения еще более высокого уровня активной и пассивной безопасности наших автомобилей и создания максимальной защиты за рулем. За последние годы все новые модели SKODA получили высшую оценку в независимых испытаниях Euro NCAP. В 2019 году, вслед за компактной моделью SCALA и городским SUV KAMIQ, этот список пополнила новая OCTAVIA, которая отличается целым рядом систем помощи водителю, обычно доступных только в автомобилях более высокого класса».

Максимальную оценку – 5 звезд – в комплексных тестах Euro NCAP получил как новый универсал OCTAVIA COMBI, так и лифтбек. Особенно впечатляющий результат бестселлер SKODA продемонстрировал во время испытаний по защите пассажиров-детей: оценка 88% является одной из самых высоких за всю историю тестов. То же самое относится и к результату испытаний систем помощи водителю (79%). За безопасность взрослых пассажиров новая OCTAVIA получила оценку 92%.

Новая SKODA OCTAVIA имеет в своем арсенале целый ряд систем помощи водителю. Некоторые из них – например, Collision Avoidance Assist, Turn Assist и Exit Warning, – впервые появились на автомобиле чешского бренда. В условиях движения по городу система Front Assist с функцией предиктивного распознавания пешеходов и велосипедистов предупреждает водителя об опасности столкновения, подавая ему визуальные и акустические сигналы, а также плавно задействуя тормозную систему. В случае повышенной опасности она способна осуществить экстренную остановку автомобиля.

Система Side Assist распознает автомобили, приближающиеся сзади или находящиеся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров, эффективно предотвращая аварийные ситуации на многополосных шоссе. Если несмотря на многочисленные системы помощи столкновение неизбежно, дополнительную защиту пассажирам обеспечивает проактивная система Crew Protect Assist, способная минимизировать последствия лобового столкновения, удара сзади и переворота автомобиля. При столкновении пассажиров защищает до 9 подушек безопасности, включая задние боковые и подушку безопасности для защиты коленей водителя. А после удара система Multi-Collision Brake активирует тормозную систему и предотвращает дальнейшее неконтролируемое движение автомобиля.

Независимая организация Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) была основана в 1997 году. Ее членами являются представители министерства транспорта, автомобильных клубов страховых ассоциаций и исследовательских институтов из восьми европейских стран. Штаб-квартира консорциума находится в бельгийском городе Лювен. Организация проводит независимые краш-тесты новых автомобилей, оценивая их активную и пассивную безопасность. За последние несколько лет эти тесты стали еще более строгими и теперь имитируют несколько различных сценариев столкновения. Изначально финальные оценки автомобиля основывались исключительно на результатах краш-тестов, однако сегодня большой вклад в итоговый балл вносят испытания функций активной безопасности и систем помощи водителю.