Nissan и Renault заключили договор с Waymo с целью развития сервисов беспилотной перевозки

Nissan Motor Co., Renault и Waymo заключили эксклюзивный договор о сотрудничестве. Цель договора – развитие всех аспектов услуг по беспилотной перевозке пассажиров и доставке товаров в Японии и Франции.

Сотрудничество объединит преимущества всех сторон и позволит значительно расширить экспертизу в оценке рыночных возможностей. Компании будут совместно изучать коммерческие, юридические и нормативные вопросы, касающиеся услуг беспилотного транспорта, предлагаемых во Франции и Японии. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi благодаря своему присутствию на мировом рынке и портфолио, охватыващему все сегменты рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей, занимает уникальное положение для исследования возможностей беспилотного транспорта. Компания Waymo специализируется на технологиях автономного вождения и создала самого опытного в мире «автопилота», проехавшего 10 млн миль по дорогам общего пользования.

Договор знаменует собой первый шаг в сторону развития долгосрочной и прибыльной деятельности по беспилотной транспортировке. Анализ информации будет, прежде всего, осуществляться в Японии и Франции – странах, где расположены штаб-квартиры Nissan и Группы компаний Renault. Впоследствии область исследований может быть расширена и на другие рынки, включая Китай.

Nissan и Группа компаний Renault создадут совместное предприятие, сфокусированное на входящих в Альянс компаниях во Франции и Японии и специализирующееся на услугах беспилотного транспорта.