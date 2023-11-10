Chery инвестирует 100 млрд юаней в течении 5 лет в альтернативные источники энергии

Chery инвестирует 100 млрд юаней в течении 5 лет в альтернативные источники энергии
10 ноября 16:11 2023

Chery объявила о своем намерении вложить 100 миллиардов юаней в исследования и разработки новых автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, в течение ближайших 5 лет. За 26 лет своей деятельности в автомобильной индустрии Chery приобрела права на 26 000 патентов, утвердившись в роли лидера в китайской автомобильной промышленности.

Стена патентов Chery
Стена патентов Chery

Технологические инновации всегда были двигателем прогресса Chery, и в последние годы компания значительно расширила свои возможности в области безопасности, энергоэффективности, эргономики, оборудования и интеллектуального вождения. В ближайшие десятилетия Chery сосредоточится на разработке автомобилей на альтернативных источниках энергии, таких как электрические, биотопливные, гибридные и водородные.

На данный момент Chery уже создала независимые центры исследований и разработок для автомобилей, двигателей и критически важных компонентов. Более 8 000 патентов в сфере силовых агрегатов укрепляют позицию компании. Двигатели Chery серии Acteco, признанные лучшими в Китае девять раз, продолжают поддерживать ее абсолютное лидерство в технологиях двигателей. Эффективность гибридного двигателя пятого поколения Acteco 1.5TGDI, с его тепловым КПД на уровне 44,5%, стала лучшим показателем в отрасли.

Chery

Силовые агрегаты Chery экспортируются в более чем 15 стран, включая США, Японию, Россию и Германию, с общим объемом более 3 000 000 единиц. Компания также успешно занимается разработкой CVT, что подтверждается наградой “Десять лучших трансмиссий”.

Благодаря собственным исследовательским возможностям Chery нацелена на внесение революционных изменений и трансформаций в мировой автомобильный рынок.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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