В России стартовали продажи нового Kia Seltos

В России стартовали продажи нового Kia Seltos
03 марта 10:11 2020

Kia Motors Russia & CIS сообщает, что с 2 марта 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации стартовали продажи нового кроссовера сегмента «В» Kia Seltos

На российском рынке новый Kia Seltos представлен в 20 вариантах. Линейка силовых установок включает в себя три бензиновых двигателя, четыре трансмиссии, передний или полный привод. Кроссовер Seltos предлагается в 14 вариантах одноцветной окраски кузова, а также в шести двухцветных комбинациях. В зависимости от комплектации цена автомобиля составляет от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Все Kia Seltos для российского рынка производятся на заводе Автотор в Калининграде, имеют уникальную заводскую гарантию – 5 лет или 150 000 км пробега.

Kia Seltos

С момента начала продаж и до конца марта действует привлекательное предложение от Киа Финанс – программа Пакет плюс, которая делает приобретение Kia Seltos доступнее и удобнее. Она включает в себя трехлетний полис КАСКО и возможность в течение трех лет один раз в год проходить плановое техническое обслуживание в официальном дилерском центре Kia без оплаты. В данном случае клиенты имеют возможность получить суммарную выгоду до 45 000 рублей.

Kia Seltos

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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