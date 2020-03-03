В России стартовали продажи нового Kia Seltos

Kia Motors Russia & CIS сообщает, что с 2 марта 2020 года во всех официальных дилерских центрах Kia на территории Российской Федерации стартовали продажи нового кроссовера сегмента «В» Kia Seltos

На российском рынке новый Kia Seltos представлен в 20 вариантах. Линейка силовых установок включает в себя три бензиновых двигателя, четыре трансмиссии, передний или полный привод. Кроссовер Seltos предлагается в 14 вариантах одноцветной окраски кузова, а также в шести двухцветных комбинациях. В зависимости от комплектации цена автомобиля составляет от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Все Kia Seltos для российского рынка производятся на заводе Автотор в Калининграде, имеют уникальную заводскую гарантию – 5 лет или 150 000 км пробега.

С момента начала продаж и до конца марта действует привлекательное предложение от Киа Финанс – программа Пакет плюс, которая делает приобретение Kia Seltos доступнее и удобнее. Она включает в себя трехлетний полис КАСКО и возможность в течение трех лет один раз в год проходить плановое техническое обслуживание в официальном дилерском центре Kia без оплаты. В данном случае клиенты имеют возможность получить суммарную выгоду до 45 000 рублей.