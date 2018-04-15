Китайский внедорожник завоёвывает российский рынок 8

Чуть более чем за месяц продаж новый флагманский внедорожник Geely Atlas стал бестселлером китайской марки в России.

С 28 февраля по 1 апреля 2018 года российские дилеры компании Geely реализовали 74 единицы авто, оставив позади кроссовер Emgrand X7 с результатом в 57 проданных автомобилей. Третьим по популярности стал седан Emgrand 7 с весьма скромным показателем – 7 реализованных авто.

Общий объем продаж автомобилей Geely, как сообщают Автоновости дня, по итогам первого квартала текущего года составил 379 единиц, что меньше аналогичного показателя прошлого года аж на 26%.

Тем не менее, по мнению экспертов крупных автоизданий, спрос на автомобили этой китайской марки продолжит расти, причем, вполне возможно, рекордными темпами, именно за счет появления на рынке нового флагманского внедорожника Geely Atlas.