Из Литвы в Таджикистан. Угнанные Porsche Cayenne засекли на таможне. 5

На границе с Латвией сотрудники Себежской таможни обнаружили 4 незадекларированных автомобиля Porsche Cayenne, которые везли поездом под видом бытовой химии.

Согласно документам, поезд вез 37 тонн моющих и чистящих средств из Вильнюса (Литва) в Бободжан (Таджикистан), однако при досмотре за мешками с порошком и поддонами со строительными блоками была найдены автомобили.

Элитные внедорожники, как сообщает mimars.info, уже были в эксплуатации и у них отсутствовали некоторые кузовные и салонные детали, а также колеса. Одна из машин числится в угоне на территории Евросоюза. По данному факту открыто дело об административном правонарушении.