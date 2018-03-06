Из Литвы в Таджикистан. Угнанные Porsche Cayenne засекли на таможне.
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Из Литвы в Таджикистан. Угнанные Porsche Cayenne засекли на таможне.
Март 06 18:08 2018

На границе с Латвией сотрудники Себежской таможни обнаружили 4 незадекларированных автомобиля Porsche Cayenne, которые везли поездом под видом бытовой химии.

Согласно документам, поезд вез 37 тонн моющих и чистящих средств из Вильнюса (Литва) в Бободжан (Таджикистан), однако при досмотре за мешками с порошком и поддонами со строительными блоками была найдены автомобили.

Элитные внедорожники, как сообщает mimars.info, уже были в эксплуатации и у них отсутствовали некоторые кузовные и салонные детали, а также колеса. Одна из машин числится в угоне на территории Евросоюза. По данному факту открыто дело об административном правонарушении.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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