Новый дилерский центр KIA в Санкт-Петербурге 5

В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр KIA

Церемония открытия нового дилерского центра KIA РОЛЬФ Пулково состоялась в Санкт-Петербурге. Новый центр расположен у пересечения важных дорог, Кольцевой Автомобильной дороги и Пулковского шосее.

Всего на территории Ленинградской области в настоящее время действует 13 дилеров бренда KIA. За первые пять месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продано свыше 6 400 автомобилей, при этом доля рынка составила 10,6%. Рост продаж по России за первые пять месяцев 2018 года превысил 34%, а всего за этот период клиентам были поставлены более 91 000 новых автомобилей KIA. Открытие нового дилерского центра РОЛЬФ Пулково позволит бренду укрепить свои позиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Новый дилерский центр РОЛЬФ Пулково общей площадью более 3 900 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Шоу-рум площадью 662 кв. м позволяет разместить экспозицию из 12 автомобилей. Сервисная зона площадью более 1480 кв. м оборудована 14 постами слесарного ремонта. Так же в дилерском центре расположен цех кузовного ремонта, который способен обслужить до 160 автомобилей в месяц. Склад площадью 283 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей клиентов. Дилерский центр KIA РОЛЬФ Пулково располагает парковкой для автомобилей на 50 машиномест. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA РОЛЬФ Пулково оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков. Сотрудники нового дилерского центра KIA РОЛЬФ Пулково прошли обучение в «Академии KIA» и придерживаются высоких стандартов бренда в области качества обслуживания.

Президент КИА Моторс Рус г. Чжон Вон Чжон отметил: «РОЛЬФ – крупнейшая дилерская группа в России, а KIA – иностранный бренд №1 по продажам на российском рынке. Я верю, что партнерство KIA и РОЛЬФ принесет хорошие результаты. Открытие дилерского центра KIA РОЛЬФ в Пулково – очень важный шаг для дальнейшего развития и укрепления позиций бренда KIA в Санкт-Петербурге».

В настоящее время в 97 городах России работает 188 дилерских центров KIA.