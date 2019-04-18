Мировые продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили достигли рекордного уровня

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в первом квартале 2019 года, увеличила объем продаж по сравнению с прошлым годом на 10%

Своих покупателей по всему миру нашли 125 600 легких коммерческих автомобилей.

Член Правления марки, ответственный за продажи и маркетинг, Хайнц Юрген Лев, отметил: «Это лучший результат, которого мы когда-либо достигали в первом квартале за всю историю марки. Наша продукция снова показывает превосходные результаты во всём мире. Вместе с дилерами мы очень рады, что достигли таких рекордных показателей».

Европа

Всего в первом квартале 2019 года в Западной Европе марка Volkswagen Коммерческие автомобили передала клиентам 87 600 автомобилей

(в 2018 году – 77 350 автомобилей; рост составил 13,3 %). На домашнем рынке в Германии продажи увеличились на 15,8 % и составили 32 700 автомобилей (2018 год – 28 300 автомобилей).



Великобритания: 12 600 автомобилей (снижение на 0,2 %);

Испания: 4 800 автомобилей (рост на 51,2 %);

Франция: 4 600 автомобилей (рост на 7,2 %);

Италия: 3 400 автомобилей (рост на 16,6 %).

Рынки Восточной Европы также внесли значительный вклад в увеличение объема продаж. С января по март было реализовано 12 100 автомобилей (в прошлом году – 8 900 автомобилей; рост составил 35,8 %).

Северная и Южная Америка

В Мексике (рынок Северной Америки) было продано 1900 автомобилей, что на 6,7 % больше, чем за первый квартал 2018 года. В Южной

Америке наблюдалось незначительное сокращение поставок: здесь было реализовано на 1 400 автомобилей (12,9 %) меньше, чем в прошлом году.

Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион

Объем продаж в Африке увеличился на 39,6 % и составил 6100 автомобилей. Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились на

11,2 % до 5 200 автомобилей.

Ближний Восток

На популярность марки все еще сильно влияет спад на турецком рынке. Продажи упали почти в два раза, сократившись до 3 000 автомобилей (снижение на 44,8 %).



Поставки марки по модельным рядам (январь–март 2019 года):

Transporter: 49 100 автомобилей (рост на 21,3 %);

Caddy: 40 000 автомобилей (снижение на 6,3 %);

Amarok: 18 900 автомобилей (снижение на 4,3 %);

Crafter: 17 600 автомобилей (рост на 47,2 %).

Март

В марте мировые продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили составили 50 600 автомобилей (рост на 4,0 %). Из них 37 000 автомобилей были поставлены клиентам в Западной Европе (рост на 5,4 %), среди которых 13 000 автомобилей (рост на 2,5 %) нашли своих

покупателей на домашнем рынке в Германии.