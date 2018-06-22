Украина. В гости к… (часть 2) 5

История Западной Украины глазами путешественника

Во второй части своего рассказа и далее про машинки не будет ни слова, моя цель — рассказать альтернативную историю Западной Украины в первой половине XX века, как её вижу я. Так как я не историк, а простой российский путешественник, да еще и ученый агроном по образованию, ни в коей мере не претендую на правоту или историческую последовательность. Прошу отнестись снисходительно к моему труду, он появился на свет только потому, что не могу молчать и мне не все равно.

Но вернемся не на долго в Галицию. Долгие столетия столицей Галиции был город Львов. С 1340 по 1772 год Львов был польским городом, затем был включен в состав Австрийской империи Габсбургов, но фактическая власть в городе была за польским дворянством.

В 1918 году, вследствие поражения в Первой мировой войне, произошел распад Австро-Венгерской империи, и была предпринята попытка создания собственной государственности. 19 октября 1918 года провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР), но просуществовала она недолго, в ноябре того же года армия ЗУНР была разбита и власть до 1939 года отошла к Польше. Закарпатье же, в ходе раздела Австро-Венгрии, стало частью Чехословакии.

В 1939 году Польша была поделена между Германией и Советским Союзом. Львов и большая часть Галиции были присоединены к СССР. Закарпатье стало советским лишь спустя шесть лет, в 1945 году. Если вам интересна более подробная история этих территорий, очень рекомендую почитать материалы: https://varandej.livejournal.com/477668.html и https://varandej.livejournal.com/476011.html

На фото партизан Сидор Ковпак, но речь в данном случае совсем не о нем. В Львове очень много где упоминается Степан Бандера. Для нас, россиян, Бандера прочно ассоциируется с чем-то жутко отрицательным, кровавым и жестоким, в Украине же именем Степана Бандеры называют улицы, ему ставят памятники и открывают музей.

Как так получилось и за что любят украинцы Бандеру мы попытались разобраться в ходе своего путешествия. Я же вам расскажу в формате исторического моделирования некоторые свои соображения на этот счет, выводы же делайте сами.

К слову сказать, не обойден вниманием и Симон Петлюра, но… совсем не совсем так, как мы могли бы этого ожидать. Перед вами памятник, на котором висит баннер с одним из самых известных изречений Петлюры, которое звучит не очень патриотично: «Нам не так страшны московские вши, как украинские гниды». Самокритично, неправда ли? К сожалению, я не смог найти весь документ, откуда взята эта цитата, но это говорит от том, что и в Украине и сейчас есть разные взгляды и точки зрения на происходящие в стране события. И это было в 2015 году, когда вся страна была на патриотическом подъеме, народ собирал ополчения, активисты координировали сбор и отправку гуманитарной помощи в районы боевых действий.

Стоит отметить, что Украина очень многонациональная, а уж Западная Украина и вовсе стоит особняком. Здесь говорить «украинец» также неграмотно, как и «дагестанец», ведь страна сшита из очень разных регионов и народов, совершенно непохожих друг на друга. Что мы слышали про Закарпатскую Гуцульщину, Галицкое Прикарпатье, Пряшевщину, Верховину, про Карпатских русинов? А про бойков, лэмков? В одном только Закарпатье проживают большие группы венгров, румын, евреев, словаков, цыган, русских, белорусов. У меня голова идет кругом от всех этих народов и терминов, а ведь территория то крошечная!

А как вам ворох названий таких как Закарпатская Украина, Рутения, Карпаторусь, Подкарпатская Русь, Угорская Русь? И это еще что, рассказывают, что ряд сёл Закарпатья в течение 20 века семь раз меняли свое подданство, поди напиши их историю, да без ошибок и неточностей.

А кого из вышеперечисленных мы причислим к бандеровцам? Еще одна распространенная путаница, ведь многие россияне ставят знак равенства между бандеровцами и западенцами, а это столь же глупо, как говорить что все русские это коммунисты или что немцы это фашисты. Согласитесь, навешать ярлыков куда проще, нежели разбираться в полутонах, для нашего примитивного мозга всегда должно быть холодное и горячее, красные и белые, плохие и хорошие. Одно можно сказать определенно — где то здесь притаились те самые бандеровцы, о которых так много говорят в России.

На некоторых львовских домах под штукатуркой проглядывают польские названия, это живая история. Все что я говорил выше — это крайне упрощенная историческая выжимка, в деталях же разобраться, не занимаясь серьезным изучением, не видя карт и не осознавая границ, я попросту не возьмусь. Но даже то, что вы прочли красноречиво говорит о том, что до 1939 года Россия и СССР не имели к этой территории никакого отношения. А значит и Степан Бандера, которым пугают нынче российских детей, долгое время не мог быть врагом Советов, ибо не сильно думал о своем восточном соседе. Почему же он им вдруг стал?

В 20-30 годы, Закарпатье было откровенно упадочным регионом, обескровленным из-за постоянной смены подданства и власти. Немудрено, что народ всеми силами стремился к независимости, это была идея фикс. Именно в это время зародилось и развивалось национально-освободительное движение. И желанная независимость приплыла к ним в руки, правда всего на один день. Никем непризнанное государство Карпатская Украина было провозглашено 15 марта 1939 года и просуществовавшее до 16 марта того же года.

После падения надежд на независимость и прихода к власти венгров, для многих стало ясно, что дальнейшая борьба невозможна, ведь Венгрия была открытой союзницей Третьего рейха. Это подтолкнуло граждан Карпатской Украины (Подкарпатской Руси) к массовому нелегальному переходу на территорию СССР. Но Советская Россия их не сильно ждала, перебежчики признавались нарушителями государственной границы, осуждались минимум к трем годам лагерей. Многие из них выжили и воевали в составе чехословацкого корпуса Людвика Свободы.

В 1932-33 годах все Закарпатье, как и Советская Украина, южная Россия, Поволжье, Казахстан переживает жутчайший голод, получивший название голодомор. Голод гнал сотни тысяч жителей Галичины в эмиграцию — в США, Канаду, Латинскую Америку. Заметьте, не в Европу, потому что голод был и в Польше, в Румынии, в соседних странах.

Все уехавшие в начале 30-х устраивались на новом месте, не подвергаясь притеснениям или репрессиям, это было известно. В 1939 году, на глазах борцов за независимость, люди покидали Закарпатье и уходили в Советский Союз, с надеждой на лучшую жизнь. Значительная часть Европы была уже под Гитлером, на запад бежать было глупо. Однако, все беженцы в СССР отправились в лагеря.

Поставьте себя на место тех, кто остался жить в разоренном Закарпатье, стал свидетелем трагического исхода родных и близких. Была ли у людей лояльность к СССР, так «тепло» принявшим беженцев? Очевидно, что ждать помощи от Советов не приходилось, ведь был яркий пример прихода советской власти в Галицию, в Бессарабию, с раскулачиванием и репрессиями. Рекомендую к прочтению мемуары Ефросиньи Керсновской. Для Закарпатья оставался единственный возможный союзник — Германия. Можно ли всерьез обвинять Бандеру в попытке коллаборации с гитлеровской Германией? Ответьте себе сами на этот вопрос.

Только отвечая на него, не забывайте, что Сталин тоже договаривался с Гитлером. В те годы все договаривались с немцами. И именно с этого брака по расчету начинает свою общеизвестную историю Организация Украинских Националистов (бандеровское движение, ОУН), основанная в далеком 29 году. Естественно, такой союз не мог оставить руки чистыми, и за ОУНовцами числится ряд преступлений.

Но вот что интересно. Нюрнбергский процесс 45-46 годов не нашел ничего предосудительного в действиях Степана Бандеры, бывший руководитель ОУН не просто остался на свободе, но и жил до 1959 года в Мюнхене, где и был убит Богданом Сташинским, агентом НКВД. Как же так, почему столь отрицательный герой, имя которого стало нарицательным, не был осужден за свои преступления?

В материалах нюрнбергского процесса упоминания о С. Бандере имеются. В немецких документах датированных ноябрем 1941 года говорится, что «движение Бандеры» (ОУН(б)) готовит антинемецкое восстание на оккупированных территориях с целью создания независимого украинского государства. Этот документ представлен трибуналу советскими прокурорами. Обратите на это внимание.

Немцы планировали использовать ОУН в своих интересах, точно также как бандеровцы собирались использовать немцев в своих целях. Сотрудничество с немцами прекратилось сразу после провозглашения акта восстановления украинского государства 30 июня 1941 во Львове, а уже в июле Бандера был арестован и отправлен в лагерь Заксенхаузен. Известно что бойцы батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», узнавшие об аресте Бандеры, отказывались выполнять приказы немецкого командования и вышли из под контроля.

Специальное подразделение «Нахтигаль», также известное как группа «Север», как и «Организация Роланд», группа «Юг» были сформированы Абвером из украинских националистов, членов ОУН(б). Основная задача — действия на территории Украинской ССР в ходе операции «Барбаросса». Перед ними ставились задачи по минированию военных объектов, диверсиям на транспорте, повреждению средств и линий связи.

29 июня 1941 года руководство «Нахтигаль» и «Роланд» получает информацию о тотальных расстрелах в львовских, луцких, ковельских тюрьмах (известно, что перед тем как покинуть Львов, сотрудниками НКВД было расстреляно 2464 заключённых). Было принято решение самовольно войти во Львов. Возможно, одной из причин этой «самоволки» стала гибель в этой самой тюрьме брата Романа Шухевича, Юрия. Его имя числилось среди расстрелянных.

Так же, известно что советская власть отправила в ссылку родителей Шухевича и родную сестру. Отец Романа Шухевича умер в ссылке в 1947 году. В 45 году были арестованы бывшая жена Наталья, дочь Маша и сын Юрий. Дети были отправлены в детский дом в городе Рутченково, Сталинской области.

Через некоторое время, сын бежал из детдома на Западную Украину, встретился с отцом, и тот сказал известную фразу: «Юрко, мы не мстим за наши семьи, мы боремся за то, чтобы раз и навсегда свергнуть этот страшный антинародный коммунистический режим». В 1948 году четырнадцатилетний Юрий отправился вызволять семилетнюю сестру Марию из детского дома, но его снова арестовали и приговорили к четырнадцати годам заключения, потом еще добавили срок, и на свободу он вышел лишь в 1989 году, совершенно слепым человеком, проведя 41 год в заключении.

Но все это было потом, а 30 июня 41 года, неожиданно для немцев, во Львове провозглашается создание «Украинского Государства союзного Великой Германии во главе с вождём С.Бандерой». Руководство Рейха понимает, что что-то пошло не по плану… Продолжение следует