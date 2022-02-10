Для российских владельцев Jaguar и Land Rover приложение Spotify стало доступно в меню Pivi Pro

Для российских владельцев Jaguar и Land Rover приложение Spotify стало доступно в меню Pivi Pro
10 февраля 17:11 2022

На всех автомобилях Jaguar и Land Rover стало доступно приложение Spotify

На всех автомобилях Jaguar и Land Rover, оснащенных информационно-развлекательной системой Pivi Pro с пакетом Online Pack, стало доступно приложение Spotify. Музыкальный стриминговый сервис интегрирован в меню мультимедиа и избавляет от необходимости синхронизации со смартфоном.

Приложение Spotify включено в Pivi Pro всех автомобилей Jaguar и Land Rover, за исключением Jaguar F-TYPE и Range Rover Sport. Эти две модели оснащены информационно-развлекательной системой Touch Pro, которая, как и прежде, предоставляет доступ к сервису через смартфон при помощи платформ Apple CarPlay и Android Auto, входящих в стандартную комплектацию.

Чтобы пользоваться Spotify в автомобиле, необходимо наличие пакета Online Pack, обеспечивающего беспроводное подключение к интернету. Online Pack дополняет стандартно установленную Pivi Pro, а также доступен в качестве дополнительной опции на базовых версиях Jaguar F-PACE, Discovery Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque. Интеграция Spotify возможна вне зависимости от тарифного плана пользователя – как Free, так и Premium.

Стриминговый сервис Spotify предоставляет мгновенный доступ к постоянно растущему международному музыкальному контенту, который сегодня содержит более 50 миллионов песен и свыше 700 тысяч подкастов. Его установка в меню передовой интуитивно-понятной мультимедийной системы Pivi Pro позволяет меньше отвлекаться от вождения, что делает управление автомобилями Jaguar и Land Rover еще более удобным и безопасным.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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