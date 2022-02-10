Для российских владельцев Jaguar и Land Rover приложение Spotify стало доступно в меню Pivi Pro

\u041d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 Jaguar \u0438 Land Rover \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Spotify \u041d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 Jaguar \u0438 Land Rover, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e-\u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 Pivi Pro \u0441 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u043c Online Pack, \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Spotify. \u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0435\u043d\u044e \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430 \u0438 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0438\u043d\u0445\u0440\u043e\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c. \u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Spotify \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e \u0432 Pivi Pro \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Jaguar \u0438 Land Rover, \u0437\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c Jaguar F-TYPE \u0438 Range Rover Sport. \u042d\u0442\u0438 \u0434\u0432\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u044b \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e-\u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 Touch Pro, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0443 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c Apple CarPlay \u0438 Android Auto, \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0443\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f Spotify \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u0430 Online Pack, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443. Online Pack \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e Pivi Pro, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f\u0445 Jaguar F-PACE, Discovery Sport, Range Rover Velar \u0438 Range Rover Evoque. \u0418\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f Spotify \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u2013 \u043a\u0430\u043a Free, \u0442\u0430\u043a \u0438 Premium. \u0421\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 Spotify \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043c\u0433\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043f\u0435\u0441\u0435\u043d \u0438 \u0441\u0432\u044b\u0448\u0435 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u043e\u0432. \u0415\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u043d\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b Pivi Pro \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c\u0438 Jaguar \u0438 Land Rover \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c.