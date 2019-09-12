Продажи Toyota Camry превысили 400 000 автомобилей

За прошлый месяц совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 000 автомобилей. Это внушительное количество в очередной раз подтверждает статус модели как безусловного бестселлера в сегменте бизнес-седанов в России

Toyota Camry представлена на российском рынке с 2002 года, в 2007 году локализована в России, на текущий момент производится на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. В 2017 году завод был модернизирован в соответствии с мировыми стандартами производства бренда Toyota, что было необходимо для производства текущего поколения бизнес-седана. С момента старта производства с конвейера завода сошло более 300 000 автомобилей Camry.

С 2008 года Toyota Camry неизменно является самой продаваемой моделью в своем сегменте. Годовые продажи Camry в России еще в 2012 году превысили 30-тысячную отметку, при этом доля модели в своем сегменте начиная с 2013 года стабильно превышает 30 %. Самой востребованной Camry в России стало седьмое поколение модели (198 825 проданных автомобилей). Продажи шестого поколения составили 121 294 автомобиля, пятого — 32 553 автомобиля.

Текущее, восьмое поколение Camry, представленное в России весной 2018 года, имеет все шансы достичь еще более высоких результатов: к середине августа 2019 года, то есть чуть более чем за год, продажи текущей модели превысили 47 тысяч автомобилей. При этом по итогам восьми месяцев 2019 года было продано 22 333 автомобиля Toyota Camry, а ее доля в сегменте составила 42,5 %.

Продажи Camry демонстрируют устойчивый прогресс: в 2018 году рост составил 20 % по сравнению с показателем 2017 года, а за первое полугодие 2019 года продажи выросли на 18 % по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года.

Сегодня покупатели Camry выбирают модель за стильный дизайн, драйверский характер и высокотехнологичное оснащение, а также за традиционные сильные стороны — высокий уровень комфорта и безупречную надежность. Популярностью на российском рынке пользуются Camry в комплектациях с инновационными системами мультимедиа и безопасности. Так, еще в 2016 году Camry стала первым автомобилем на российском рынке с предустановленными сервисами «Яндекса». За три года продажи комплектаций с мультимедийным навигационным блоком, разработанным совместно с компанией «Яндекс», были проданы в количестве 17 397 штук. За активную безопасность восьмого поколения бизнес-седана отвечает новейший комплекс систем Toyota Safety Sense (TSS). Продажи Camry c TSS, который помог модели получить 5 звезд в американском рейтинге безопасности NHTSA, составили 34 242 автомобиля, или 73 % от всех совокупных продаж текущего поколения.

За время присутствия на российском рынке Toyota Camry завоевала 16 престижных наград, включая пять премий «Автомобиль года» в номинации «Бизнес-класс» (2007–2009, 2013 и 2019 годы), пять титулов «Лучшее авто по версии Рунета» (2008, 2011, 2012, 2014 и 2015 годы) и Гран-при «За рулем» (2019 год). Также Camry неоднократно возглавляла рейтинги сохранения остаточной стоимости, составляемые агентством «Автостат», с результатами выше 85 % за три года эксплуатации.

Стоит также отметить, что Camry — это каждый пятый автомобиль, проданный компанией Тойота за все время ее официального присутствия в России. В июне 2019 года совокупные продажи автомобилей Toyota и Lexus через дилерскую сеть составили два миллиона.