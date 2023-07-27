Предварительные итоги финансовых показателей ПАО «ЕвроТранс» (бренд АЗС «ТРАССА») за первое полугодие 2023 года

Компания сумела сформировать консолидированную EBITDA в размере 4,2 млрд рублей при выручке 45,5 млрд рублей. Это значительное превышение прогнозных показателей на 12% по выручке и 9% по EBITDA. Такой успех был достигнут благодаря ряду успешных мероприятий.

Одним из важных факторов улучшения финансовых показателей стало своевременное привлечение облигационного займа для закупки топлива по выгодным ценам. Это позволило ПАО «ЕвроТранс» повысить товарный оборот, а также обеспечить доходность в розничном сегменте. Кроме того, расширились возможности оптовых продаж, что сказалось на общих результатам компании за первое полугодие.

Такие успешные результаты в первом полугодии позволяют уверенно говорить о достижимости прогнозных годовых значений, которые заявлены на уровне EBITDA в 9,4 млрд рублей при выручке 89 млрд рублей. Учитывая специфику сегмента деятельности ПАО «ЕвроТранс» в сфере розничной торговли моторным топливом, ожидается, что показатели второго полугодия будут лучше показателей первого, что содействует общему успеху компании.